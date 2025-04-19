МИД РФ возмутился из-за лишения архиепископа Молдавии возможности вылететь за Благодатным огнем

МИД РФ назвал антинародным поведение молдавских властей
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В МИД РФ потребовали от международных структур дать оценку ситуации с задержанием Маркелла
В МИД РФ потребовали от международных структур дать оценку ситуации с задержанием Маркелла Фото:

МИД России призвал международные структуры обратить внимание на ситуацию с архиепископом Маркеллом, которому дважды не дали вылететь из Кишинева в Иерусалим за Благодатным огнем. В ведомстве уточнили, что подобное поведение молдавских властей является антинародным. 

«Лишение архиепископа Маркелла возможности вылететь за Благодатным огнем — проявление антинародного курса властей Молдавии», — заявили в российском ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Сам архиепископ сообщил, что его беспричинно не выпустили из Молдавии в Израиль, при этом никаких нарушений выявлено не было. Он также поблагодарил сторонников за поддержку.

Впервые Маркелла задержали в аэропорту в Кимшеневе 17 апреля. Тогда его подвергли тщательному досмотру. В итоге он не смог вылететь в Израиль. При этом молдавская пограничная служба заявила, что священнику нужно было явиться в аэропорт за три часа, как это требуют ранее введенные меры безопасности. Но позже церковный иерарх сказал, что эта ситуация была не случайной и выразил надежду, что в пятницу сможет улететь. На следующий день, 18 апреля, Маркелл еще раз попытался вылететь из страны, однако его вновь не выпустили, передает MK.RU.

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МИД России призвал международные структуры обратить внимание на ситуацию с архиепископом Маркеллом, которому дважды не дали вылететь из Кишинева в Иерусалим за Благодатным огнем. В ведомстве уточнили, что подобное поведение молдавских властей является антинародным.  «Лишение архиепископа Маркелла возможности вылететь за Благодатным огнем — проявление антинародного курса властей Молдавии», — заявили в российском ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Сам архиепископ сообщил, что его беспричинно не выпустили из Молдавии в Израиль, при этом никаких нарушений выявлено не было. Он также поблагодарил сторонников за поддержку. Впервые Маркелла задержали в аэропорту в Кимшеневе 17 апреля. Тогда его подвергли тщательному досмотру. В итоге он не смог вылететь в Израиль. При этом молдавская пограничная служба заявила, что священнику нужно было явиться в аэропорт за три часа, как это требуют ранее введенные меры безопасности. Но позже церковный иерарх сказал, что эта ситуация была не случайной и выразил надежду, что в пятницу сможет улететь. На следующий день, 18 апреля, Маркелл еще раз попытался вылететь из страны, однако его вновь не выпустили, передает MK.RU.
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