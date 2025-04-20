В Британии заявили о конце эпохи глобализации

Член палаты лордов Скидельски: санкции свидетельствуют о конце глобализации
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Введение санкций ознаменовало начало конца глобализации
Введение санкций ознаменовало начало конца глобализации Фото:

Санкционная политика и введение пошлин на импорт в США свидетельствуют о новом экономическом мышлении, в рамках которого глобализация уходит на второй план. Об этом заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски.

«Все началось с санкций, они ускорили развал глобализации. Они разделили мир на три части: те, кто вводит санкции, те, против кого ввели санкции, и страны между ними», — отметил Роберт Скидельски на своем YouTube-канале. Политик подчеркнул, что текущая ситуация напоминает времена противостояния НАТО во главе с США и ОВД под руководством СССР, а также движение неприсоединения, в которое входили Китай и Индия. Он также добавил, что санкции и пошлины стали проявлением отрицания единства мировой экономики и попыткой отдельных стран занять наиболее выгодную для себя позицию на рынке. Трамп, по его словам, введенными пошлинами просто пытается поставить Штаты в самую выгодную позицию.

По данным члена палаты лордов, сейчас формируются новые глобальные рынки, основанные на современных политических союзах. В прошлом существовали три крупных экономических блока: западный, советский и страны-посредники. Скидельски считает, что хотя санкции и пошлины еще не привели к окончательному разрыву мировой экономики, они уже стали частью процесса формирования новой структуры международных экономических отношений.

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Санкционная политика и введение пошлин на импорт в США свидетельствуют о новом экономическом мышлении, в рамках которого глобализация уходит на второй план. Об этом заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски. «Все началось с санкций, они ускорили развал глобализации. Они разделили мир на три части: те, кто вводит санкции, те, против кого ввели санкции, и страны между ними», — отметил Роберт Скидельски на своем YouTube-канале. Политик подчеркнул, что текущая ситуация напоминает времена противостояния НАТО во главе с США и ОВД под руководством СССР, а также движение неприсоединения, в которое входили Китай и Индия. Он также добавил, что санкции и пошлины стали проявлением отрицания единства мировой экономики и попыткой отдельных стран занять наиболее выгодную для себя позицию на рынке. Трамп, по его словам, введенными пошлинами просто пытается поставить Штаты в самую выгодную позицию. По данным члена палаты лордов, сейчас формируются новые глобальные рынки, основанные на современных политических союзах. В прошлом существовали три крупных экономических блока: западный, советский и страны-посредники. Скидельски считает, что хотя санкции и пошлины еще не привели к окончательному разрыву мировой экономики, они уже стали частью процесса формирования новой структуры международных экономических отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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