Челябинский суд существенно снизил штраф фигуранту дела дорожной ОПГ Иноземцеву

Челябинский областной суд 21 апреля изменил приговор в отношении замглавы «УРАЛДОРСТРОЙ» Никиты Иноземцева, осужденного по делу дорожной ОПГ. По данным URA.RU, сумма штрафа была снижена в восемь раз.
«У Иноземцева конфисковали в доход государства 20 тысяч рублей. При этом адвокаты добились снижения суммы штрафа с 1 млн 240 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. В остальной части приговор остался без изменения», — рассказал источник.
Иноземцева обвиняли в посредничестве при передаче взяток. В суде удалось доказать, что он выступал связующим звеном в ОПГ, созданной гендиректором «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвером Колозяном. Взятки предназначались для сотрудников контролирующих органов.
Всего по делу дорожной ОПГ проходит около десяти человек. Среди них Колозян-младший, начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев. Пока Иноземцев единственный, кому удалось избежать реального срока.
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