Челябинский суд существенно снизил штраф фигуранту дела дорожной ОПГ Иноземцеву

Замдиректору «УРАЛДОРСТРОЙ» Иноземцеву снизили штраф в восемь раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд в восемь раз снизил штраф, назначенный Никите Иноземцеву
Суд в восемь раз снизил штраф, назначенный Никите Иноземцеву Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Челябинский областной суд 21 апреля изменил приговор в отношении замглавы «УРАЛДОРСТРОЙ» Никиты Иноземцева, осужденного по делу дорожной ОПГ. По данным URA.RU, сумма штрафа была снижена в восемь раз.

«У Иноземцева конфисковали в доход государства 20 тысяч рублей. При этом адвокаты добились снижения суммы штрафа с 1 млн 240 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. В остальной части приговор остался без изменения», — рассказал источник.

Иноземцева обвиняли в посредничестве при передаче взяток. В суде удалось доказать, что он выступал связующим звеном в ОПГ, созданной гендиректором «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвером Колозяном. Взятки предназначались для сотрудников контролирующих органов.

Всего по делу дорожной ОПГ проходит около десяти человек. Среди них Колозян-младший, начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев. Пока Иноземцев единственный, кому удалось избежать реального срока.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд 21 апреля изменил приговор в отношении замглавы «УРАЛДОРСТРОЙ» Никиты Иноземцева, осужденного по делу дорожной ОПГ. По данным URA.RU, сумма штрафа была снижена в восемь раз. «У Иноземцева конфисковали в доход государства 20 тысяч рублей. При этом адвокаты добились снижения суммы штрафа с 1 млн 240 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. В остальной части приговор остался без изменения», — рассказал источник. Иноземцева обвиняли в посредничестве при передаче взяток. В суде удалось доказать, что он выступал связующим звеном в ОПГ, созданной гендиректором «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвером Колозяном. Взятки предназначались для сотрудников контролирующих органов. Всего по делу дорожной ОПГ проходит около десяти человек. Среди них Колозян-младший, начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев. Пока Иноземцев единственный, кому удалось избежать реального срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...