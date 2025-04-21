В Челябинске очистят зловонную квартиру с 50 кошками

В Челябинске соседи подали в суд на владелицу квартиры с 50 кошками, которые терроризируют целый дом запахами и звуками. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
«Хозяйка держит больше 50 кошек прямо в своей квартире. Животные создают сильный шум и неприятный запах, распространяющийся по всему дому вплоть до верхних этажей. Начата судебная процедура, направленная на устранение сложившейся ситуации», — рассказала Майорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Омбудсмен уточнила, что соседи пожаловались на антисанитарию и агрессию владелицы квартиры. Самостоятельно им не удалось справиться с ситуацией. На их сторону встанет закон.
«После тщательной проверки специалисты нескольких ведомств подтвердили факты, указанные в обращении. Были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, угрожающих здоровью жителей», — добавила Майорова.
В суде соседи потребовали очистить квартиру от грязи и мусора, дезинфицировать жилье и в течение десяти дней после вступления решения в законную силу прекратить содержание животных. Это позволит соблюсти права всех жителей дома.
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