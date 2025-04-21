Челябинских бизнесменов приглашают в Китай

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Челябинцев приглашают принять участие в бизнес-миссии
Челябинцев приглашают принять участие в бизнес-миссии Фото:

Челябинские предприятия приглашают принять участие в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

«В Челябинской области стартовал сбор заявок на участие в бизнес-миссии в Китайскую народную республику. Компании региона приглашают принять участие в бизнес-миссии в город Пекин, которая состоится с 21 по 25 июля», — сообщается в telegram-канале министерства.

Для экспортеров Челябинской области безвозмездно предоставляется поиск партнеров, организация B2B-переговоров и деловой программы, трансфер на территории Китая, услуги переводчиков, а при необходимости помощь в подготовке и переводе презентационных материалов и коммерческого предложения. Предприятия самостоятельно оплачивают командировочные расходы своих сотрудников, авиаперелет, проживание и питание.

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Челябинские предприятия приглашают принять участие в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «В Челябинской области стартовал сбор заявок на участие в бизнес-миссии в Китайскую народную республику. Компании региона приглашают принять участие в бизнес-миссии в город Пекин, которая состоится с 21 по 25 июля», — сообщается в telegram-канале министерства. Для экспортеров Челябинской области безвозмездно предоставляется поиск партнеров, организация B2B-переговоров и деловой программы, трансфер на территории Китая, услуги переводчиков, а при необходимости помощь в подготовке и переводе презентационных материалов и коммерческого предложения. Предприятия самостоятельно оплачивают командировочные расходы своих сотрудников, авиаперелет, проживание и питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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