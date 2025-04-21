Челябинских бизнесменов приглашают в Китай

Челябинские предприятия приглашают принять участие в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
«В Челябинской области стартовал сбор заявок на участие в бизнес-миссии в Китайскую народную республику. Компании региона приглашают принять участие в бизнес-миссии в город Пекин, которая состоится с 21 по 25 июля», — сообщается в telegram-канале министерства.
Для экспортеров Челябинской области безвозмездно предоставляется поиск партнеров, организация B2B-переговоров и деловой программы, трансфер на территории Китая, услуги переводчиков, а при необходимости помощь в подготовке и переводе презентационных материалов и коммерческого предложения. Предприятия самостоятельно оплачивают командировочные расходы своих сотрудников, авиаперелет, проживание и питание.
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