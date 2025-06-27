Актриса челябинского Молодежного театра получила «Золотую маску»

Артистка Молодежного театра Челябинска Ольга Телякова стала лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска». Ее наградили в номинации «Лучшая женская роль в драматическом театре».
«Это исторический момент для Молодежного театра: театр получил свою первую „Золотую маску“. Эта высочайшая награда — подтверждение высокого профессионализма Ольги Васильевны и уровня театрального мастерства всего коллектива нашего театра», — говорится в сообщении театра.
Ольгу Телякову наградили за роль Акакия Акакиевича из спектакля «Петербургские повести». Режиссером выступил Иван Миневцев. Актриса носит звание народной артистки Российской Федерации.
Ранее актеры из Челябинской области уже отмечались престижными наградами и участвовали в крупных проектах. Так, заслуженная артистка РФ Инга Оболдина получила медаль «За заслуги перед Челябинской областью» и сыграла одну из ключевых ролей в финальном сезоне популярного сериала «Полярный».
Как писало URA.RU, по итогам театрального сезона 2023/2024 ни одному из пермских театров не была присуждена национальная премия «Золотая маска». В прошлом сезоне пермские театралы завоевали восемь «масок».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!