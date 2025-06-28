Челябинским водителям сделали экстренное предупреждение из-за погоды

В Челябинской области 29 июня ожидаются грозы и сильные ливни. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают быть особенно осторожными на дорогах и соблюдать все меры предосторожности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госавтоинспекции региона.
«Водители, в период дождливой погоды не нарушайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, избегайте рискованных маневров на дороге, связанных с выездом на полосу встречного движения. Учитывайте состояние проезжей части и погодные условия», — подчеркнули в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что при возникновении экстренных ситуаций на дороге водителям следует незамедлительно обращаться в службы спасения по телефону 112 или к ближайшему экипажу ДПС. Сотрудники полиции заверили, что готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!