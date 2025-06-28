28 июня 2025

Челябинским водителям сделали экстренное предупреждение из-за погоды

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В регионе идут дожди и грозы
В регионе идут дожди и грозы Фото:

В Челябинской области 29 июня ожидаются грозы и сильные ливни. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают быть особенно осторожными на дорогах и соблюдать все меры предосторожности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госавтоинспекции региона.

«Водители, в период дождливой погоды не нарушайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, избегайте рискованных маневров на дороге, связанных с выездом на полосу встречного движения. Учитывайте состояние проезжей части и погодные условия», — подчеркнули в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что при возникновении экстренных ситуаций на дороге водителям следует незамедлительно обращаться в службы спасения по телефону 112 или к ближайшему экипажу ДПС. Сотрудники полиции заверили, что готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.

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В Челябинской области 29 июня ожидаются грозы и сильные ливни. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают быть особенно осторожными на дорогах и соблюдать все меры предосторожности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госавтоинспекции региона. «Водители, в период дождливой погоды не нарушайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, избегайте рискованных маневров на дороге, связанных с выездом на полосу встречного движения. Учитывайте состояние проезжей части и погодные условия», — подчеркнули в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что при возникновении экстренных ситуаций на дороге водителям следует незамедлительно обращаться в службы спасения по телефону 112 или к ближайшему экипажу ДПС. Сотрудники полиции заверили, что готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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