У России появился новый мощный союзник в Азии

Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
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Москва и Тегеран закрепили статус стратегических союзников после подписания Путиным закона
Москва и Тегеран закрепили статус стратегических союзников после подписания Путиным закона Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий ратификацию соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года», — гласит подписанный Путиным закон. Полный текст размещен на сайте публикования правовых актов.

В соглашении установлены правовые основы для долгосрочного сотрудничества между Москвой и Тегераном, подтвержден статус стратегического партнерства и определены направления взаимодействия. Кроме того, стороны договорились не присоединяться к санкциям друг против друга.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий ратификацию соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года», — гласит подписанный Путиным закон. Полный текст размещен на сайте публикования правовых актов. В соглашении установлены правовые основы для долгосрочного сотрудничества между Москвой и Тегераном, подтвержден статус стратегического партнерства и определены направления взаимодействия. Кроме того, стороны договорились не присоединяться к санкциям друг против друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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