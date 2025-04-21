У России появился новый мощный союзник в Азии

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий ратификацию соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года», — гласит подписанный Путиным закон. Полный текст размещен на сайте публикования правовых актов.
В соглашении установлены правовые основы для долгосрочного сотрудничества между Москвой и Тегераном, подтвержден статус стратегического партнерства и определены направления взаимодействия. Кроме того, стороны договорились не присоединяться к санкциям друг против друга.
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