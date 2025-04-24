В Свердловской области стартовал сезон весенней охоты на птиц

25 апреля 2025 в 08:52 Размер текста - 17 +

На добычу дичи охотники должны получить разрешения, а потом отчитаться о своих трофеях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщается на сайте регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Агентство собрало в одной заметке информацию о том, где, когда и на кого могут охотиться уральцы. С 25 апреля по 25 мая на всей территории региона можно охотиться на селезней уток с подсадными утками. Разрешено добывать одну утку на двух охотников, но не более двух особей в день. С 25 апреля по 4 мая возможна уже обычная охота на селезней. Там тоже можно добывать две особи в день. А с 24 апреля по 3 мая стартовала охота на самцов тетеревов (две особи в день и пять в сезон), самцов глухарей (одна особь в день и две в сезон) и вальдшнепа на вечерней тяге (три особи в день и неустановленное количество в сезон). Их можно добывать в следующих охотничьих угодьях: Атигском, Березовском, Бисертском, Верхнесергинском, Ирбитском, Исетском, Камышловском, Красноуфимском, Крутихинском, Пышминском, Сухоложском, Талицком №1 и Талицком №2, а также Шмаковском. В угодьях, которые находятся на севере региона, сезон начинается немного позже: обычная охота на селезней уток с 5 по 14 мая и охота на самцов глухарей, тетеревов, вальдшнепов на вечерней тяге с 4 по 13 мая. Эту дичь можно добывать в Алапаевском, Баранчинском, Верхнесалдинском, Верхотурский №1, Верхортурском №2, Выйском, Гаринском, Давыдовском, Ивдельском, Карпинский, Комаровском, Краснотурьинском, Красноуральском, Новолялинском, Пелымском, Североуральском, Серовском, Таборинском, Тавдинском, Тагильском, Таежном, Туринском, Шалинском и Шиловском охотничьих угодьях. Количество добычи особей в день и в сезон там такое же, как и в южных территориях. Кроме того, сейчас в Свердловском области идет охота на бурого медведя. Она началась 1 апреля и продлится до 1 июня. Весной добывать этого хищника разрешено только в определенных охотничьих угодьях: в Ачитском, Волчанском, Гаринском, Горноуральском, Ивдельском, Кушвинском, Новолялинском, Североуральском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Туринском и Шалинском городских округах; в Нижнем Тагиле; в городских округах Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска и Пелыма; в муниципальных образованиях Махневском, Алапаевском, а также в Нижнесергинском и Таборинском муниципальных районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщается на сайте регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Агентство собрало в одной заметке информацию о том, где, когда и на кого могут охотиться уральцы. С 25 апреля по 25 мая на всей территории региона можно охотиться на селезней уток с подсадными утками. Разрешено добывать одну утку на двух охотников, но не более двух особей в день. С 25 апреля по 4 мая возможна уже обычная охота на селезней. Там тоже можно добывать две особи в день. А с 24 апреля по 3 мая стартовала охота на самцов тетеревов (две особи в день и пять в сезон), самцов глухарей (одна особь в день и две в сезон) и вальдшнепа на вечерней тяге (три особи в день и неустановленное количество в сезон). Их можно добывать в следующих охотничьих угодьях: Атигском, Березовском, Бисертском, Верхнесергинском, Ирбитском, Исетском, Камышловском, Красноуфимском, Крутихинском, Пышминском, Сухоложском, Талицком №1 и Талицком №2, а также Шмаковском. В угодьях, которые находятся на севере региона, сезон начинается немного позже: обычная охота на селезней уток с 5 по 14 мая и охота на самцов глухарей, тетеревов, вальдшнепов на вечерней тяге с 4 по 13 мая. Эту дичь можно добывать в Алапаевском, Баранчинском, Верхнесалдинском, Верхотурский №1, Верхортурском №2, Выйском, Гаринском, Давыдовском, Ивдельском, Карпинский, Комаровском, Краснотурьинском, Красноуральском, Новолялинском, Пелымском, Североуральском, Серовском, Таборинском, Тавдинском, Тагильском, Таежном, Туринском, Шалинском и Шиловском охотничьих угодьях. Количество добычи особей в день и в сезон там такое же, как и в южных территориях. Кроме того, сейчас в Свердловском области идет охота на бурого медведя. Она началась 1 апреля и продлится до 1 июня. Весной добывать этого хищника разрешено только в определенных охотничьих угодьях: в Ачитском, Волчанском, Гаринском, Горноуральском, Ивдельском, Кушвинском, Новолялинском, Североуральском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Туринском и Шалинском городских округах; в Нижнем Тагиле; в городских округах Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска и Пелыма; в муниципальных образованиях Махневском, Алапаевском, а также в Нижнесергинском и Таборинском муниципальных районах.