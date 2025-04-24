В челябинском фонде «Защитники Отечества» считают фейком задержание за клевету

В челябинском отделении фонда «Защитники Отечества» сообщили о том, что им ничего не известно о задержании мужчины за клевету в отношении фонда. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.
«Это фейк. Мы никаких заявлений о клевете не писали. Вообще, о таком человеке мы слышим впервые», — сообщила пресс-секретарь фонда Светлана Вешкина.
Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем задержании 45-летнего Василия Д. за клевету в отношении фонда «Защитники Отечества». Сообщалось, что Д. обвиняется в распространении печатных материалов, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 128.1 УК РФ).
«Утром 22 апреля силами ГУ МВД России по Челябинской области был задержан 45-летний Василий Д.. По словам задержанного, он делал пожертвования на помощь бойцам СВО в благотворительный фонд „Защитники Отечества“, а на просьбу показать отчет получил отказ от руководства фонда. Проведя собственное расследование, Василий Д. установил факт хищения средств и их трату на личные нужны руководителей организации, а для огласки выбрал метод распространения печатных материалов в родном городе», — сообщалось в сообществе «Доска позора Магнитогорск». Однако в фонде эту информацию не подтвердили.
Агентство пыталось связаться с Василием Д. По имеющимся телефонным номерам дозвониться не удалось.
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