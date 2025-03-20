20 марта 2025

В России возник дефицит лекарства от аутоиммунных заболеваний

© Служба новостей «URA.RU»
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В России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб
В России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб Фото:

В России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб, которые используются для лечения болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Эти препараты трудно найти как в медицинских учреждениях, так и в аптеках. Об этом сообщают СМИ. 

«В российских медучреждениях возник дефицит лекарств с действующим веществом инфликсимаб, их назначают при болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний», — говорится на сайте «Известий». Проблемы с поставками сырья стали причиной дефицита. 

Ранее URA.RU сообщало, что в России расширен список жизненно необходимых лекарств, добавлены 18 новых препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет и лейкоз. Эти лекарства теперь будут доступны бесплатно или со скидкой. Распоряжение правительства вступает в силу 20 марта. В список включены такие препараты, как занубрутиниб, полатузумаб ведотин и другие, а также новые формы уже известных лекарств. Половина из них производится в России.

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В России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб, которые используются для лечения болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Эти препараты трудно найти как в медицинских учреждениях, так и в аптеках. Об этом сообщают СМИ.  «В российских медучреждениях возник дефицит лекарств с действующим веществом инфликсимаб, их назначают при болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний», — говорится на сайте «Известий». Проблемы с поставками сырья стали причиной дефицита.  Ранее URA.RU сообщало, что в России расширен список жизненно необходимых лекарств, добавлены 18 новых препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет и лейкоз. Эти лекарства теперь будут доступны бесплатно или со скидкой. Распоряжение правительства вступает в силу 20 марта. В список включены такие препараты, как занубрутиниб, полатузумаб ведотин и другие, а также новые формы уже известных лекарств. Половина из них производится в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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