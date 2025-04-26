«Пока мы помним героев - они живы»: военные династии пермяков от Великой Отечественной до СВО

Военные династии — это семьи, в которых несколько поколений служат в армии, передавая традиции, опыт и боевые навыки. Они играют важную роль в истории России, укрепляя дисциплину и патриотизм. URA.RU побеседовало с двумя представителями пермских военных династий, где служба Родине передается из поколения в поколение.
Династия Санниковых
Пермячка Татьяна Санникова — мать семерых детей. В ее семье каждое поколение со времен Великой Отечественной войны отдает долг родине. Династия началась с ее деда и продолжилась в сыновьях.
«Мой дед по отцу, Яков Неволин, был кадровым военным и участником Великой Отечественной. Его боевой путь отмечен наградами: Орденом „Красной Звезды“, медалью „За боевые заслуги“ и знаком „Отличник НКВД“. После войны дед вернулся в Пермь, жил в Верхней Курье и работал в военизированной пожарной охране. Он никогда не рассказывал о военном прошлом, всегда находил слова, чтобы сменить тему и уклониться от ответа.
После его смерти мы пытались найти документы о том, где именно он воевал, но все данные до сих пор засекречены и ничего найти не удалось.
Еще один член большой семьи — Владимир Зворыгин. Он также с честью выполнил свой долг перед Родиной. Служил в Афганистане, принимал участие в освобождении Кабула и взятии дворца Амина, был ранен и награжден медалью «За боевые заслуги».
Его племянники и внуки Якова Неволина Алексей и Иван Санниковы продолжили ратный путь служения Отчизне. «К сожалению, Леша, мой сын, погиб при выполнении боевого задания в сентябре 2023 года, — вздрагивая говорит Татьяна, — Их с Иваном вместе призвали на СВО, пришли повестки, и они сразу собрались ехать воевать. За два дня собрались и отправились».
По словам Татьяны, когда ее сыновья были в Елани, к ним приехали их жены, и сидя за общим столом, Алексей произнес тост: «Всех победим и слава России!».
«Ведь он мальчишка совсем, 25 лет, 26 только исполнилось и уже столько в нем патриотизма, мужества, ведь он знал тогда, куда идет. Я тогда сыновей спрашивала, почему именно они, ведь они даже не служили, но Леша тогда мне сказал: «Мама, значит пришло наше время».
Брат Алексея Иван Санников получил во время боев ранение и сейчас находится дома в селе Араж Куединского округа на реабилитации. «Леша у меня был улыбчивым, добродушным и очень спокойным. И он, и Ваня очень скромные. Я сейчас, когда провожу какие-то мероприятия, прошу Ваню, чтобы он пришел, просто посидел хотя бы, но он всегда отказывается», — признается Татьяна.
Пермячка работает библиотекарем. Там она организовала уголок памяти своего сына Алексея. «Пока мы помним наших героев, они живы! Давайте вместе хранить и беречь память о тех, благодаря кому мы живем под мирным небом, радуемся солнцу, свету и весне», — говорит женщина. Помимо этого, Татьяна проводит вечера встреч с ветеранами Афганистана и Чечни, знакомит местных жителей с пермскими поэтами, которые пишут про СВО. А сейчас занимается тем, чтобы организовать ежегодный турнир по настольному теннису памяти ее сына Алексея Санникова, который также в детстве занимался этим видом спорта.
Династия Халитовых
Еще одна военная династия пермяков живет в Бардымском округе. Защита Отечества стала неотъемлемой частью для нескольких поколений этой семьи неотъемлемой частью жизни.
Военный путь семьи начался в 1942 году, когда Габдулбар Халитов отправился воевать на фронт. Он служил в 75-м саперном батальоне 15-й инженерной бригады. В боях за освобождение Черновцов Габдулбар был тяжело ранен, и в госпитале ему ампутировали ногу. «Про войну он рассказывал не очень охотно. Говорил лишь, что было страшно стрелять в человека, но выбора не было — приходилось сталкиваться с немцами один на один. Еще рассказывал, как приходилось переправляться с одного берега реки на другой вплавь. Несмотря на отсутствие ноги, он никогда не считал себя инвалидом. Водил автомобиль, ему тогда выдали специальную машину с двумя педалями», — рассказал невестка Габдулбара Алина Миниханова.
Габдулбар Халитов был награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу» и «За победу над Германией», а также гвардейский значок за особые заслуги.
Единственный сын Габдулбара Рафиль Халитов во время срочной службы в армии также был в Германии. Там он трудился сапером, как когда-то и его отец. После армии он работал инженером-строителем.
Племянник Габдулбара Риф Халитов родился в 1974 году. Его служба началась в 1992 году в зоне боевых действий на границе Азербайджана и Армении. С 4 мая по 22 июля 1995 года он участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. После первого контракта почти сразу заключил второй. В январе 2000 года снайпер выпустил Рифу Халитову пулю в лоб, от чего тот скончался на месте.
«Командир Рифа, который привез родителям его тело, говорил, что тот всегда был очень шустрый и активный. За проявленное мужество он был дважды награжден орденами Мужества, один из которых — посмертно.
Впоследствии в его родной деревне Бичурино Бардымского округа одна из улиц названа его именем. Мама Рифа сейчас живет именно на этой улице», — рассказала Алина.
Сын Рафиля Эльвир также прошел военную службу. Он отправился на срочную службу, но по факту был направлен в Таджикистан, где в это время шли боевые действия. Эльвир служил в военно-воздушных силах, заправлял самолёты и вернулся домой живым и здоровым. Динар Халитов: новый защитник Родины сын Эльвира сейчас находится на СВО, в ЛНР. «Когда началась СВО, по телевизору показали репортаж о группе ребят из Барды, которые попали в плен к ВСУ. Динар тогда посмотрел его и после решил, что должен подписать контракт. Был семейный праздник, и он ни словом не обмолвился о принятом решении, а уже после признался: „Мне надо выполнить долг“ и заключил контракт на два года», — вспоминает мама Динара, Алина.
Женщина призналась, что даже ездила к Динару на фронт. «Пробралась с трудом, прямо к их лагерю, готовила им там неделю на полевой кухне. Командиры пошли на встречу и это время Динара не посылали на боевые задачи. Получился как будто даже отпуск у него небольшой. Вообще не думала тогда о том, что это может быть опасно. Только на обратном пути поняла, что у меня дома еще двое детей меня ждут. Наверное, таким вот образом у меня сработал синдром „я ж мать“», — улыбаясь, рассказывает Алина. Летом контракт Динара должен закончится, его очень ждут дома.
Каждый год в День Победы семья Халитовых собирается и участвует в акции «Бессмертный полк» с портретами героев своей семьи. Для них военная служба — это не просто работа или вынужденная необходимость — это судьба династии победителей.
В Пермском крае, как и в России, вряд ли найдется семья, члены которой никогда не принимали участие в военных конфликтах. Практически каждый пермяк имеет в своей родословной брата, отца, деда или прадеда, которые воевали на СВО, в Чечне, Афганистане, в Великой Отечественной войне и других вооруженных конфликтах. Все они встали на защиту своей Родины и их подвиги глубоко почитаются родственниками.
За подготовку этого материала URA.RU выражает благодарность фонду «Защитники Отечества» в Пермском крае.
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