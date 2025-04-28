США разместили сверхзвуковые бомбардировщики у границ России

В ответ на регулярные полеты российских самолетов вблизи границ Японии на севере страны американской стороной были размещены сверхзвуковые бомбардировщики B-1B. Это должно послужить сдерживающим фактором против якобы российской агрессии, сообщил Newsweek.
«США разместили эскадрилью из четырех сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B на севере Японии близ российского Дальнего Востока для „предотвращения агрессии“», — говорится в материале. По информации 8-й воздушной армии США, развертывание тактической группы бомбардировщиков позволяет американским ВВС поддерживать высокий уровень подготовки, совершенствовать боевые навыки, а также укреплять взаимодействие со своими подразделениями и союзническими государствами.
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