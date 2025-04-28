Свердловский депутат оказался в одном ряду с Горбачевым и Назарбаевым

Виктор Маслаков стал почетным доктором УрФУ

29 апреля 2025 в 09:09 Размер текста - 17 +

Виктор Маслаков больше 20 лет занимается популяризацией истории Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков стал почетным доктором Уральского федерального университета (УрФУ). Как стало известно URA.RU, такое решение 28 апреля принял большой ученый совет вуза — по ходатайству истфака и Уральского гуманитарного института (УГИ). В обосновании говорится, что Маслаков — «один из ярких представителей научного сообщества Екатеринбурга и Урала». «Проекты, инициированные им, внесли существенный вклад в развитие экономической и гуманитарных наук, спектр его научных интересов достаточно широк — продовольственная безопасность региона, современная урбанистика и градостроение, и особое значение его деятельность имеет для развития уральской научной школы в сфере изучения истории Екатеринбурга и Урала», — отмечено в справке. В 2002-м и 2023 годах под руководством Маслакова были изданы две большие энциклопедии о Екатеринбурге, и в обоих случаях Маслаков был отмечен главной муниципальной премией — имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Также Маслаков участвовал в редакционных коллегиях научных изданий «Уральская историческая энциклопедия» (2000 год) и «Металлургические заводы Урала. XVII—XX вв.» (2001 год). В 2020-м он основал в УрФУ целевой капитал, средства которого направляются на поддержку преподавателей-ветеранов истфака. А в 2020-м по инициативе Маслакова организовали НКО «Центр сохранения и популяризации наследия В. Н. Татищева». Благодаря работе этого центра в в преддверии 300-летия уральской столицы удалось благоустроить могилу В. Н. Татищева и тропу к ней (Татищевская тропа), издать сборник документов «Генерал Геннин. Приказы и письма, 1722-1723». Маслаков — выпускник истфака УрГУ (в 2011-м вошел в состав УрФУ), будучи сотрудником Института истории и археологии УрО РАН, он получил звание доктора экономических наук. В 1990-х и начале 2000-х Маслаков работал в городских и областных структурах власти, причем в самых разных амплуа — от заведующего отделами до заместителя министра (сначала по управлению госимуществом, затем — экономики). В середине «нулевых» Маслаков стал одним из основателей девелоперской компании «Ренова-СтройГруп», которая впоследствии создала в Екатеринбурге целый новый район — Академический. В 2010-м Маслакова назначили сити-менеджером Сколково, он отвечал за строительство инновационного кластера. В свердловском парламенте Маслаков работает с 2016 года. В марте 2025-го президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. В разные годы почетными докторами УрФУ становились видные ученые, писатели и общественно-политические деятели. В списке, например, есть имена бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, советского премьера Николая Рыжкова, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, профессора математики из Австрии Гюнтера Пильца, писателя Владислава Крапивина, легендарного медика Бориса Юшкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков стал почетным доктором Уральского федерального университета (УрФУ). Как стало известно URA.RU, такое решение 28 апреля принял большой ученый совет вуза — по ходатайству истфака и Уральского гуманитарного института (УГИ). В обосновании говорится, что Маслаков — «один из ярких представителей научного сообщества Екатеринбурга и Урала». «Проекты, инициированные им, внесли существенный вклад в развитие экономической и гуманитарных наук, спектр его научных интересов достаточно широк — продовольственная безопасность региона, современная урбанистика и градостроение, и особое значение его деятельность имеет для развития уральской научной школы в сфере изучения истории Екатеринбурга и Урала», — отмечено в справке. В 2002-м и 2023 годах под руководством Маслакова были изданы две большие энциклопедии о Екатеринбурге, и в обоих случаях Маслаков был отмечен главной муниципальной премией — имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Также Маслаков участвовал в редакционных коллегиях научных изданий «Уральская историческая энциклопедия» (2000 год) и «Металлургические заводы Урала. XVII—XX вв.» (2001 год). В 2020-м он основал в УрФУ целевой капитал, средства которого направляются на поддержку преподавателей-ветеранов истфака. А в 2020-м по инициативе Маслакова организовали НКО «Центр сохранения и популяризации наследия В. Н. Татищева». Благодаря работе этого центра в в преддверии 300-летия уральской столицы удалось благоустроить могилу В. Н. Татищева и тропу к ней (Татищевская тропа), издать сборник документов «Генерал Геннин. Приказы и письма, 1722-1723». Маслаков — выпускник истфака УрГУ (в 2011-м вошел в состав УрФУ), будучи сотрудником Института истории и археологии УрО РАН, он получил звание доктора экономических наук. В 1990-х и начале 2000-х Маслаков работал в городских и областных структурах власти, причем в самых разных амплуа — от заведующего отделами до заместителя министра (сначала по управлению госимуществом, затем — экономики). В середине «нулевых» Маслаков стал одним из основателей девелоперской компании «Ренова-СтройГруп», которая впоследствии создала в Екатеринбурге целый новый район — Академический. В 2010-м Маслакова назначили сити-менеджером Сколково, он отвечал за строительство инновационного кластера. В свердловском парламенте Маслаков работает с 2016 года. В марте 2025-го президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. В разные годы почетными докторами УрФУ становились видные ученые, писатели и общественно-политические деятели. В списке, например, есть имена бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, советского премьера Николая Рыжкова, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, профессора математики из Австрии Гюнтера Пильца, писателя Владислава Крапивина, легендарного медика Бориса Юшкова.