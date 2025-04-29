При холодах челябинцам посоветовали сажать лук и морковь

При похолодании жители Челябинской области могут смело высаживать лук, морковь и петрушку. Как URA.RU сообщила глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова, с высадкой свеклы и подсолнечника необходимо подождать.
«Все виды луков — чернушка, севок, луковицы — можно высаживать. Петрушка, морковь и горох холодов тоже не боятся. Зато до свеклы очередь дойдет в середине или конце мая. Любят тепло также подсолнечник и кукуруза», — рассказала URA.RU Смирнова.
Теплолюбивым также является укроп. Если его и высаживать в майские праздники, то в теплице или парниках. Собеседница информагентства отметила, что холода в регионе не задержатся, в среду начнется потепление. Понижение температуры на садоводческих работах челябинцев не отразятся. Чтобы лук и чеснок не пожелтели, Смирнова рекомендовала обработать их азотными удобрениями.
«Аграрии уже начали полевые работы. Сеют зерно, посеяли горох. Примерно 5—6 мая начнут посадку картофеля. Рано, потому что площади большие, и до 20 мая надо успеть с тем, чтобы осенью не попасть под дожди. Однако жителям можно не торопиться, и заняться посадкой клубнеплода в конце мая», — заключила эксперт.
По народной примете посадку можно начинать, когда береза распустилась, и появился большой листок. Это произошло, что свидетельствует: земля прогрелась.
С наступлением похолодания хуже пришлось южным районам области: Агаповскому и Нагайбакскому. Там вегетативный период начинается раньше. А в Сосновском, Еткульском, Аргаяшском районах природные катаклизмы на растениях, включая ягодные культуры, не отразились. Соцветия у смородины появиться не успели, груша только готовится распуститься. Сейчас растения набирают цвет и с потеплением наполнят воздух весенними ароматами.
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