В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе планируют построить трехэтажный спортивный комплекс площадью до 8100 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«В Челябинске построят трехэтажный спортивный комплекс площадью от 7 тысяч до 8 тысяч 100 квадратных метров. Инициатор проекта — МБУ ДС „Торпедо“», — сообщается в документации на сайте мэрии.
Площадь застройки под новый спортивный объект — от 4100 до 4500 квадратных метров. Высота здания достигнет 17 метров. Застройщик возведет спорткомплекс круглогодичного использования.
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