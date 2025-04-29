Челябинцам дали алгоритм действий при пропаже родных на СВО

Жителям Челябинской области дали алгоритм действий при пропаже родственника на спецоперации. По пунктам их разложил руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Актуальная тема, по которой вы пишете сообщения очень часто: что делать родственникам без вести пропавшего бойца? В первую очередь обратитесь в военкомат по месту регистрации военнослужащего с просьбой выдать официальную справку о признании военнослужащего пропавшим без вести», — начал рассказывать Рыжий.
Рыжий рекомендует также обратиться в государственный фонд «Защитники Отечества» в случае, если получено официальное уведомление от воинской части или если военнослужащий не выходит на связь более месяца. Необходимо сдать образец ДНК, а также заполнить розыскную карту на пропавшего военнослужащего, указав в ней особые приметы и актуальные медицинские сведения, например, перенесенные операции. Кроме того, стоит регулярно запрашивать актуальную информацию о местонахождении бойца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!