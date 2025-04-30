Пермские власти готовят структурные преобразования для поддержки бизнеса

Агентство по развитию МСП войдет в блок Минэкономразвития Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед правительством региона стоит задача обеспечить переход предприятий из категории микробизнеса в категории выше
Перед правительством региона стоит задача обеспечить переход предприятий из категории микробизнеса в категории выше Фото:

Под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 30 апреля состоялось заседание краевого кабмина. На нем были подведены промежуточные итоги реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Глава Прикамья отметил, что предприятия МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест в Пермском крае, а потому комплексные меры государственной поддержки данного сектора остаются в числе приоритетных направлений деятельности властей.

«В результате реализованных инициатив за последние четыре года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае превысило 100 тысяч. Рост демонстрирует не только торговая сфера — активное развитие наблюдается и среди малых технологичных компаний, занимающихся разработкой инновационных решений. В настоящее время перед правительством региона стоит задача обеспечить переход предприятий из категории микробизнеса в малый бизнес, а также из малого — в средний. Для решения этой задачи необходимы определенные структурные преобразования внутри краевого правительства», — заявил Дмитрий Махонин.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина в своем докладе подчеркнула, что для формирования современной и эффективной системы управления в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого обновлен федеральный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», требуется ликвидировать дублирующие функции ряда ведомств и создать на базе Министерства экономического развития единый центр ответственности. При этом сохранив действующую региональную инфраструктуру поддержки бизнеса.

Реструктуризация экономического блока правительства, включающая передачу полномочий Агентства МСП Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края, поручена заместителю председателя правительства — куратору экономического направления Алексею Чибисову.

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Под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 30 апреля состоялось заседание краевого кабмина. На нем были подведены промежуточные итоги реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Глава Прикамья отметил, что предприятия МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест в Пермском крае, а потому комплексные меры государственной поддержки данного сектора остаются в числе приоритетных направлений деятельности властей. «В результате реализованных инициатив за последние четыре года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае превысило 100 тысяч. Рост демонстрирует не только торговая сфера — активное развитие наблюдается и среди малых технологичных компаний, занимающихся разработкой инновационных решений. В настоящее время перед правительством региона стоит задача обеспечить переход предприятий из категории микробизнеса в малый бизнес, а также из малого — в средний. Для решения этой задачи необходимы определенные структурные преобразования внутри краевого правительства», — заявил Дмитрий Махонин. Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина в своем докладе подчеркнула, что для формирования современной и эффективной системы управления в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого обновлен федеральный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», требуется ликвидировать дублирующие функции ряда ведомств и создать на базе Министерства экономического развития единый центр ответственности. При этом сохранив действующую региональную инфраструктуру поддержки бизнеса. Реструктуризация экономического блока правительства, включающая передачу полномочий Агентства МСП Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края, поручена заместителю председателя правительства — куратору экономического направления Алексею Чибисову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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