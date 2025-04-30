Пермские власти готовят структурные преобразования для поддержки бизнеса

Под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 30 апреля состоялось заседание краевого кабмина. На нем были подведены промежуточные итоги реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Глава Прикамья отметил, что предприятия МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест в Пермском крае, а потому комплексные меры государственной поддержки данного сектора остаются в числе приоритетных направлений деятельности властей.
«В результате реализованных инициатив за последние четыре года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае превысило 100 тысяч. Рост демонстрирует не только торговая сфера — активное развитие наблюдается и среди малых технологичных компаний, занимающихся разработкой инновационных решений. В настоящее время перед правительством региона стоит задача обеспечить переход предприятий из категории микробизнеса в малый бизнес, а также из малого — в средний. Для решения этой задачи необходимы определенные структурные преобразования внутри краевого правительства», — заявил Дмитрий Махонин.
Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина в своем докладе подчеркнула, что для формирования современной и эффективной системы управления в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого обновлен федеральный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», требуется ликвидировать дублирующие функции ряда ведомств и создать на базе Министерства экономического развития единый центр ответственности. При этом сохранив действующую региональную инфраструктуру поддержки бизнеса.
Реструктуризация экономического блока правительства, включающая передачу полномочий Агентства МСП Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края, поручена заместителю председателя правительства — куратору экономического направления Алексею Чибисову.
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