19 августа 2025

ИИ как второй врач: в Прикамье нейросети проверяют снимки на рак и туберкулез

Пермский минздрав отчитался о внедрении искусственного интеллекта в диагностику
В Пермском крае ИИ ищет патологии на флюорограммах и маммограммах
Пермский край внедряет искусственный интеллект в систему здравоохранения.  Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Мелехова.

«Самый заметный из реализованных проектов — использование ИИ для анализа медицинских снимков. Технология работает по принципу „второго мнения“: рентгенолог или маммолог проводит первичный осмотр снимка, а затем его проверяет алгоритм. Это позволяет свести к минимуму вероятность человеческой ошибки и повышает выявляемость таких опасных заболеваний, как туберкулез и рак молочной железы на ранних стадиях. Система уже работает с флюорограммами и маммограммами», — о новых цифровых проектах на заседании комитета по социальной политике краевого Заксобрания рассказала Мелехова. Ее слова передает telegram-канал регионального парламента.

Параллельно в регионе растет и количество телемедицинских консультаций. По данным минздрава, в 2024 году их провели почти 55 тысяч, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью удаленные консультации пользуются у пациентов офтальмологов, кардиологов и онкологов.

Ранее в Пермском крае искусственный интеллект уже применялся для обработки медицинских карт, анализа флюорографических и маммографических снимков, а также для помощи врачам в выборе тактики лечения. Кроме того, региональные специалисты совместно с коллегами из Москвы проводили телемедицинские консультации и операции, используя передовые технологии в здравоохранении. Внедрение новых ИИ-проектов продолжает цифровизацию медицины в регионе.

