Стало известно, какую должность получил в колонии осужденный пермский экс-депутат Плюснин

Ъ: осужденный пермский экс-депутат Плюснин работает в колонии библиотекарем
Виктор Плюснин нашел работу в исправительной колонии
Виктор Плюснин нашел работу в исправительной колонии

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин, приговоренный к реальному сроку за хищения бюджетных денег, работает в исправительной колонии библиотекарем. Он отбывает наказание в ИК-29, в которой ранее содержался скандальный экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов.

«Бывший депутат законодательного собрания Прикамья Виктор Плюснин трудоустроился в исправительной колонии №29 работает в исправительном учреждении библиотекарем», — пишет Ъ-Прикамье. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.

Плюснин мае этого года был признан судом виновным хищении средств при строительстве в Добрянке дома для детей-сирот. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других фигурантов уголовного дела также получили реальные сроки и были отправлены в колонию.

Ранее URA.RU рассказывало, что бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева, осужденная по делу о хищениях в фонде «Содействие XXI век», заведовала в СИЗО баней. Сейчас она находится на свободе — суд дал Лопаевой отсрочку от наказания до достижения ее сыном 14-летнего возраста.

