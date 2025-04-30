30 апреля 2025

МЧС штрафует жителей ХМАО за коляски и велосипеды в подъездах

© Служба новостей «URA.RU»
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За оставленные в подъезде вещи жителей могут оштрафовать на 15 тысяч рублей
За оставленные в подъезде вещи жителей могут оштрафовать на 15 тысяч рублей Фото:

Спасатели провели рейды в домах Лангепаса, они проверяли захламленность подъездов и эвакуационных выходов. Часть жильцов привлекли к административной ответственности.

«Прошла проверка в Лангепасе. Инспекторы оценили состояние эвакуационных выходов. Потребовали убрать из подъездов детские коляски, самокаты и другие предметы. Напомнили жителям о правилах пожарной безопасности. Несколько жителей привлечены к административной ответственности», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.

За нарушения правил пожарной безопасности обычных жителей могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей. А юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч.

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Спасатели провели рейды в домах Лангепаса, они проверяли захламленность подъездов и эвакуационных выходов. Часть жильцов привлекли к административной ответственности. «Прошла проверка в Лангепасе. Инспекторы оценили состояние эвакуационных выходов. Потребовали убрать из подъездов детские коляски, самокаты и другие предметы. Напомнили жителям о правилах пожарной безопасности. Несколько жителей привлечены к административной ответственности», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. За нарушения правил пожарной безопасности обычных жителей могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей. А юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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