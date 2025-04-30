МЧС штрафует жителей ХМАО за коляски и велосипеды в подъездах

Спасатели провели рейды в домах Лангепаса, они проверяли захламленность подъездов и эвакуационных выходов. Часть жильцов привлекли к административной ответственности.
«Прошла проверка в Лангепасе. Инспекторы оценили состояние эвакуационных выходов. Потребовали убрать из подъездов детские коляски, самокаты и другие предметы. Напомнили жителям о правилах пожарной безопасности. Несколько жителей привлечены к административной ответственности», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.
За нарушения правил пожарной безопасности обычных жителей могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей. А юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч.
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