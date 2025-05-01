МИД заявил, что не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.
«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — подчеркнули представители министерства. Заявление пресс-служба МИД опубликовала в telegram-канале ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно. Однако он допустил, что такое развитие событий могло произойти, если бы Киев сотрудничал, не прибегал к обману и реализовывал свои собственные, а не чужие инициативы.
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