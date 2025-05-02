В муниципалитетах ХМАО начался сезон охоты

В ХМАО 2 мая на территории Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. С 3 мая в указанных муниципалитетах охотники также смогут осуществлять добычу боровой дичи, сообщила пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов.
«Сегодня, 2 мая, в охотугодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, что южнее 61 градуса северной широты, стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. С 3 мая в районах охотиться можно будет на боровую дичь», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных между 61-й и 62-й параллелями северной широты сезон охоты на водоплавающую дичь начнется 9 мая. Охотиться на боровую дичь в этих территориях разрешат с 10 мая.
С 16 мая — на водоплавающую дичь, а с 17 мая и на боровую дичь можно будет охотиться в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных севернее 62-й параллели. Охотникам настоятельно рекомендуется соблюдать установленные требования пожарной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!