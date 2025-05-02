02 мая 2025
01 мая 2025

В муниципалитетах ХМАО начался сезон охоты

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В ХМАО 2 мая начался сезон охоты (архивное фото)
В ХМАО 2 мая начался сезон охоты (архивное фото) Фото:

В ХМАО 2 мая на территории Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. С 3 мая в указанных муниципалитетах охотники также смогут осуществлять добычу боровой дичи, сообщила пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«Сегодня, 2 мая, в охотугодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, что южнее 61 градуса северной широты, стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. С 3 мая в районах охотиться можно будет на боровую дичь», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных между 61-й и 62-й параллелями северной широты сезон охоты на водоплавающую дичь начнется 9 мая. Охотиться на боровую дичь в этих территориях разрешат с 10 мая.

С 16 мая — на водоплавающую дичь, а с 17 мая и на боровую дичь можно будет охотиться в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных севернее 62-й параллели. Охотникам настоятельно рекомендуется соблюдать установленные требования пожарной безопасности.

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В ХМАО 2 мая на территории Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. С 3 мая в указанных муниципалитетах охотники также смогут осуществлять добычу боровой дичи, сообщила пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов. «Сегодня, 2 мая, в охотугодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, что южнее 61 градуса северной широты, стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. С 3 мая в районах охотиться можно будет на боровую дичь», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных между 61-й и 62-й параллелями северной широты сезон охоты на водоплавающую дичь начнется 9 мая. Охотиться на боровую дичь в этих территориях разрешат с 10 мая. С 16 мая — на водоплавающую дичь, а с 17 мая и на боровую дичь можно будет охотиться в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах, расположенных севернее 62-й параллели. Охотникам настоятельно рекомендуется соблюдать установленные требования пожарной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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