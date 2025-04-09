Бастрыкин вступился за сироту из Пермского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению 22-летней сироты из Пермского края, которая сообщила о нарушении своих жилищных прав. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР России.
«В приемную председателя СК России „ВКонтакте“ поступило обращение в интересах 22-летней сироты из Пермского края о нарушении ее жилищных прав. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Руководителю пермского следкома Денису Валерьевичу Головкину поручено доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что длительное время сироте отказывали в постановке на учет как лицу, подлежащему обеспечению жилыми помещениями, ссылаясь на отсутствие у нее постоянной регистрации в регионе. Девушка опасается, что может лишиться права на получение жилья по достижении 23 лет в июле текущего года. Ход проверки находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
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