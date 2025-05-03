Врачи Сургута спасли беременную женщину с опасным осложнением

В сургутском Центре охраны материнства и детства врачи спасли беременную 40-летнюю многодетную маму с предлежанием плаценты и признаками ее врастания. Дело в том, что предлежание плаценты может вызвать обильное кровотечение, а три кесаревых сечения, которые были сделаны ранее, повысили риск врастания до 60%. Об этом сообщила главврач медучреждения Лариса Белоцерковцева.
«К нам в Центр обратилась 40-летняя мама троих замечательных детей. Беременность четвертым ребенком была долгожданной, но, к сожалению, осложнилась центральным предлежанием плаценты с признаками врастания — крайне опасным состоянием, особенно учитывая три предыдущих кесарева сечения (последнее в 2017 году)» — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале.
В итоге, врачи решили выполнить еще одно кесарево сечение, а также эмболизацию маточных артерий. Операция прошла успешно. У югорчанки родился мальчик весом в 2440 граммов и ростом в 49 сантиметров. При этом, удалось сохранить репродуктивную функцию.
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