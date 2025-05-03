03 мая 2025
02 мая 2025

Врачи Сургута спасли беременную женщину с опасным осложнением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После успешной операции у югорчанки родился здоровый мальчик
После успешной операции у югорчанки родился здоровый мальчик Фото:

В сургутском Центре охраны материнства и детства врачи спасли беременную 40-летнюю многодетную маму с предлежанием плаценты и признаками ее врастания. Дело в том, что предлежание плаценты может вызвать обильное кровотечение, а три кесаревых сечения, которые были сделаны ранее, повысили риск врастания до 60%. Об этом сообщила главврач медучреждения Лариса Белоцерковцева.

«К нам в Центр обратилась 40-летняя мама троих замечательных детей. Беременность четвертым ребенком была долгожданной, но, к сожалению, осложнилась центральным предлежанием плаценты с признаками врастания — крайне опасным состоянием, особенно учитывая три предыдущих кесарева сечения (последнее в 2017 году)» — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале.

В итоге, врачи решили выполнить еще одно кесарево сечение, а также эмболизацию маточных артерий. Операция прошла успешно. У югорчанки родился мальчик весом в 2440 граммов и ростом в 49 сантиметров. При этом, удалось сохранить репродуктивную функцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сургутском Центре охраны материнства и детства врачи спасли беременную 40-летнюю многодетную маму с предлежанием плаценты и признаками ее врастания. Дело в том, что предлежание плаценты может вызвать обильное кровотечение, а три кесаревых сечения, которые были сделаны ранее, повысили риск врастания до 60%. Об этом сообщила главврач медучреждения Лариса Белоцерковцева. «К нам в Центр обратилась 40-летняя мама троих замечательных детей. Беременность четвертым ребенком была долгожданной, но, к сожалению, осложнилась центральным предлежанием плаценты с признаками врастания — крайне опасным состоянием, особенно учитывая три предыдущих кесарева сечения (последнее в 2017 году)» — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале. В итоге, врачи решили выполнить еще одно кесарево сечение, а также эмболизацию маточных артерий. Операция прошла успешно. У югорчанки родился мальчик весом в 2440 граммов и ростом в 49 сантиметров. При этом, удалось сохранить репродуктивную функцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...