05 мая 2025

В ХМАО пройдет масштабная военно-историческая реконструкция с танками

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-историческая реконструкция пройдет в деревне Ярки на улице Кедровая (архивное фото)
Военно-историческая реконструкция пройдет в деревне Ярки на улице Кедровая (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийском районе 10 мая состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Победы. Мероприятие будет посвящено подвигам двух героев — Вячеслава Чухарева и Михаила Романькова, сражавшихся на третьем Белорусском фронте, сообщили местные власти в соцсетях.

«Событие будет посвящено подвигам двух бойцов, героев Советского Союза — жителя Ханты-Мансийского района Вячеслава Чухарева и уроженца Могилевского района Белорусской ССР Михаила Романькова. Оба героя сражались на третьем Белорусском фронте, и организаторы решили объединить их подвиги в реконструкции одного боя», — сказано в группе VK администрации Ханты-Мансийского района.

В деревне Ярки примут участие около 60 реконструкторов в форме с оружием времен Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия будет задействовано свыше 60 образцов стрелкового оружия, среди которых — пулеметы, минометы, а также танки советского и немецкого производства. Помимо основной программы, зрителей ждут выступления творческих коллективов, работа полевой кухни и мастер-классы по традиционным ремеслам. Мероприятие начнется в 13:00.

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В Ханты-Мансийском районе 10 мая состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Победы. Мероприятие будет посвящено подвигам двух героев — Вячеслава Чухарева и Михаила Романькова, сражавшихся на третьем Белорусском фронте, сообщили местные власти в соцсетях. «Событие будет посвящено подвигам двух бойцов, героев Советского Союза — жителя Ханты-Мансийского района Вячеслава Чухарева и уроженца Могилевского района Белорусской ССР Михаила Романькова. Оба героя сражались на третьем Белорусском фронте, и организаторы решили объединить их подвиги в реконструкции одного боя», — сказано в группе VK администрации Ханты-Мансийского района. В деревне Ярки примут участие около 60 реконструкторов в форме с оружием времен Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия будет задействовано свыше 60 образцов стрелкового оружия, среди которых — пулеметы, минометы, а также танки советского и немецкого производства. Помимо основной программы, зрителей ждут выступления творческих коллективов, работа полевой кухни и мастер-классы по традиционным ремеслам. Мероприятие начнется в 13:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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