В ХМАО пройдет масштабная военно-историческая реконструкция с танками

В Ханты-Мансийском районе 10 мая состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Победы. Мероприятие будет посвящено подвигам двух героев — Вячеслава Чухарева и Михаила Романькова, сражавшихся на третьем Белорусском фронте, сообщили местные власти в соцсетях.
«Событие будет посвящено подвигам двух бойцов, героев Советского Союза — жителя Ханты-Мансийского района Вячеслава Чухарева и уроженца Могилевского района Белорусской ССР Михаила Романькова. Оба героя сражались на третьем Белорусском фронте, и организаторы решили объединить их подвиги в реконструкции одного боя», — сказано в группе VK администрации Ханты-Мансийского района.
В деревне Ярки примут участие около 60 реконструкторов в форме с оружием времен Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия будет задействовано свыше 60 образцов стрелкового оружия, среди которых — пулеметы, минометы, а также танки советского и немецкого производства. Помимо основной программы, зрителей ждут выступления творческих коллективов, работа полевой кухни и мастер-классы по традиционным ремеслам. Мероприятие начнется в 13:00.
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