05 мая 2025

На пожаре в Пермском крае сгорели двое мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Горели два одноэтажных жилых дома с надворными постройками
Горели два одноэтажных жилых дома с надворными постройками Фото:

В дежурно-диспетчерскую службу 6 мая в 10:44 поступило сообщение о возгорании в деревне Новоодинцово (Пермский край). В результате пожара на улице Березовая погибло двое мужчин.

«Горели два одноэтажных жилых дома с надворными постройками. Провести осмотр зданий на предмет возможного нахождения людей внутри не представлялось возможным. В ходе ликвидации пожара под завалами были обнаружены погибшие, пострадавших нет. Для ликвидации пожара были привлечены 26 человек личного состава и 11 единиц техники», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Пожар локализовали в 11:06, открытое горение полностью потушили в 11:28. Общая площадь возгорания составила 162 квадратных метра. В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причина возникновения пожара.

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В дежурно-диспетчерскую службу 6 мая в 10:44 поступило сообщение о возгорании в деревне Новоодинцово (Пермский край). В результате пожара на улице Березовая погибло двое мужчин. «Горели два одноэтажных жилых дома с надворными постройками. Провести осмотр зданий на предмет возможного нахождения людей внутри не представлялось возможным. В ходе ликвидации пожара под завалами были обнаружены погибшие, пострадавших нет. Для ликвидации пожара были привлечены 26 человек личного состава и 11 единиц техники», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Пожар локализовали в 11:06, открытое горение полностью потушили в 11:28. Общая площадь возгорания составила 162 квадратных метра. В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причина возникновения пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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