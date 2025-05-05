На пожаре в Пермском крае сгорели двое мужчин

В дежурно-диспетчерскую службу 6 мая в 10:44 поступило сообщение о возгорании в деревне Новоодинцово (Пермский край). В результате пожара на улице Березовая погибло двое мужчин.
«Горели два одноэтажных жилых дома с надворными постройками. Провести осмотр зданий на предмет возможного нахождения людей внутри не представлялось возможным. В ходе ликвидации пожара под завалами были обнаружены погибшие, пострадавших нет. Для ликвидации пожара были привлечены 26 человек личного состава и 11 единиц техники», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пожар локализовали в 11:06, открытое горение полностью потушили в 11:28. Общая площадь возгорания составила 162 квадратных метра. В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причина возникновения пожара.
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