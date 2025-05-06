«Бессмертный полк» прошел более, чем в 30 странах мира

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В Пусане акция «Бессмертный полк» прошла впервые с 2019 года (архивное фото)
В Пусане акция «Бессмертный полк» прошла впервые с 2019 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Международная акция «Бессмертный полк» накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась уже более чем в 30 странах, причем в ряде городов они были организованы впервые за долгий период. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Во многих странах мира уже состоялись первые шествия международной акции Бессмертный полк. <...> Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция уже проведена более чем в 30 странах», — рассказала Захарова в ходе митинга. 

Захарова отметила, что в ряде городов проведение шествия состоялось впервые за долгий период, что связано с пандемией и последовавшими проявлениями русофобии. В частности, в южнокорейском городе Пусан акция «Бессмертный полк» была организована впервые с 2019 года.

Кроме того, Захарова сообщила, что в рамках международной кампании «Сад Памяти», охватившей свыше 40 государств, при активном участии российских дипломатов в честь Победы и в знак уважения к подвигу советского народа было высажено множество деревьев, а в отдельных случаях разбиты небольшие аллеи.

В Армении были организованы многочисленные мероприятия и акции, включавшие в себя как литературные конкурсы, так и открытие новых музеев. Ключевым событием 9 мая традиционно станет проведение шествия «Бессмертного полка» в столице страны — Ереване, передает RT.

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Международная акция «Бессмертный полк» накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась уже более чем в 30 странах, причем в ряде городов они были организованы впервые за долгий период. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Во многих странах мира уже состоялись первые шествия международной акции Бессмертный полк. <...> Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция уже проведена более чем в 30 странах», — рассказала Захарова в ходе митинга.  Захарова отметила, что в ряде городов проведение шествия состоялось впервые за долгий период, что связано с пандемией и последовавшими проявлениями русофобии. В частности, в южнокорейском городе Пусан акция «Бессмертный полк» была организована впервые с 2019 года. Кроме того, Захарова сообщила, что в рамках международной кампании «Сад Памяти», охватившей свыше 40 государств, при активном участии российских дипломатов в честь Победы и в знак уважения к подвигу советского народа было высажено множество деревьев, а в отдельных случаях разбиты небольшие аллеи. В Армении были организованы многочисленные мероприятия и акции, включавшие в себя как литературные конкурсы, так и открытие новых музеев. Ключевым событием 9 мая традиционно станет проведение шествия «Бессмертного полка» в столице страны — Ереване, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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