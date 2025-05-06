Сделать косметический ремонт студии меньше, чем за 100 тысяч рублей — реально. В рубрике «Проверено на себе» журналистка URA.RU поделилась своим опытом, как преобразить за месяц небольшую квартиру в Сургуте в условиях ограниченного бюджета.
Ремонт потребовал мужских рук, мастер нашелся через знакомых. За поклейку обоев, замену напольного плинтуса и покраску потолка он озвучил первоначальную стоимость — 25 тысяч рублей. В процессе сумма увеличилась еще на 10 тысяч рублей, доплатить мастеру пришлось уже за дополнительные услуги: например, сборка мебели, перемещение крупногабаритных предметов.
Покрасить старые обои — не всегда выигрышный вариант, особенно, если поверхность чем-то испачкана. В подобном случае стоит переплатить и поклеить новые обои. Семь рулонов обоев светло-серого оттенка с вкраплениями на флизелиновой основе обошлись в десять тысяч рублей. Между тем, в магазинах не советуют покупать светлые обои, если стены имеют дефекты. В таких случаях практичнее будут фактурные обои. Строительные материалы обошлись еще в восемь тысяч рублей: водоэмульсионная краска, плинтус, отделочные уголки.
Итого: 53 тысячи рублей. В сумму включены затраты на стройматериалы, обои и услуги мастера.
Основные работы заняли неделю. После того, как избавились от ненужной мебели и докупили новую, самостоятельно приступаем к декорированию студии. Меньше всего внимания потребовала ванная комната: решено оставить старый кафель и воспользоваться клинингом. Кухонный фартук также не стали обклеивать кафельной плиткой, в качестве альтернативы выбрали декоративные рейки с маркетплейса. Две упаковки по 40 штук обошлись в три тысячи рублей. Рейки легко приклеились на жидкие гвозди.
Кстати, чтобы зонировать кухню в студии, можно пойти несколькими путями. Например, установить стеллаж. Но чтобы сэкономить пространство, лучше отдать предпочтение подвесной перегородке из модульной конструкции. Подобные бюджетные перегородки можно найти от пяти до 12 тысяч рублей, стоимость зависит от габаритов.
В целом, продуманная планировка и «правильная» мебель позволят уместить в небольшом пространстве кухонную, спальню и рабочую зоны. Например, для организации рабочей зоны можно приобрести угловой стол, а в качестве спального места лучше купить раскладной диван, а не кровать.
Преобразить захотелось и входные двери. Самый простой и недорогой вариант — перекрасить. Внутреннюю часть, обшитую деревянными рейками, зашлифовали наждачной бумагой вручную, поскольку поверхность была покрыта лаком. Следом нанесли грунт в два слоя. А с краской пришлось повозиться: цвет удалось перекрыть только на четвертый раз. Конечно, работать с эмалью было бы намного быстрее, но главное преимущество акриловой краски — отсутствие едкого запаха. Затраты на краску, грунт, два валика, кисть и строительный скотч вышли на две тысячи рублей.
Итого: 19 тысяч рублей. В сумму включены затраты на клининг, рейки, краску, грунт и потолочную перегородку, без установки.
Ко всему прочему стоит учесть и покупку различных предметов интерьера, вроде тумбы для обуви, штор, светильника: порядка 13 тысяч рублей. Так, косметический ремонт студии обошелся в 85 тысяч рублей. На эту сумму, например, можно слетать в Сочи на 10 дней. Для тех, кто собрался отдохнуть, журналист URA.RU раскрыл способы, как сэкономить в отпуске на главном российском курорте.
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