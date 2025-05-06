06 мая 2025

Студент из Каменска-Уральского лишился 300 тысяч рублей после нескольких звонков

© Служба новостей «URA.RU»
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Студент взял несколько кредитов и перевел деньги на счет мошенников
Студент взял несколько кредитов и перевел деньги на счет мошенников Фото:

Студент из Каменска-Уральского стал жертвой мошенников, потеряв более 300 тысяч рублей после телефонного разговора с лже-представителем страховой компании. Об этом сообщили в полиции города.

«Заявителя попросили сообщить номер своего СНИЛС. Позднее ему пришло сообщение о входе в личный кабинет Госуслуг с указанием номера телефона, куда необходимо позвонить, если владелец входа не совершал», — рассказали в ведомстве. Студент перезвонил по указанному номеру, после чего оформил несколько кредитов и перевел мошенникам сумму свыше 300 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по 159 статье УК РФ (Мошенничество).

Схожие случаи мошенничества с использованием телефонных звонков и представления сотрудниками различных организаций ранее фиксировались и в других городах региона. Так, в Екатеринбурге инженер перевел мошенникам 10,9 миллиона рублей после звонков «сотрудников ФСБ», которые убеждали его в необходимости защитить свои финансы.

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Студент из Каменска-Уральского стал жертвой мошенников, потеряв более 300 тысяч рублей после телефонного разговора с лже-представителем страховой компании. Об этом сообщили в полиции города. «Заявителя попросили сообщить номер своего СНИЛС. Позднее ему пришло сообщение о входе в личный кабинет Госуслуг с указанием номера телефона, куда необходимо позвонить, если владелец входа не совершал», — рассказали в ведомстве. Студент перезвонил по указанному номеру, после чего оформил несколько кредитов и перевел мошенникам сумму свыше 300 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по 159 статье УК РФ (Мошенничество). Схожие случаи мошенничества с использованием телефонных звонков и представления сотрудниками различных организаций ранее фиксировались и в других городах региона. Так, в Екатеринбурге инженер перевел мошенникам 10,9 миллиона рублей после звонков «сотрудников ФСБ», которые убеждали его в необходимости защитить свои финансы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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