Студент из Каменска-Уральского лишился 300 тысяч рублей после нескольких звонков

Студент из Каменска-Уральского стал жертвой мошенников, потеряв более 300 тысяч рублей после телефонного разговора с лже-представителем страховой компании. Об этом сообщили в полиции города.
«Заявителя попросили сообщить номер своего СНИЛС. Позднее ему пришло сообщение о входе в личный кабинет Госуслуг с указанием номера телефона, куда необходимо позвонить, если владелец входа не совершал», — рассказали в ведомстве. Студент перезвонил по указанному номеру, после чего оформил несколько кредитов и перевел мошенникам сумму свыше 300 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по 159 статье УК РФ (Мошенничество).
Схожие случаи мошенничества с использованием телефонных звонков и представления сотрудниками различных организаций ранее фиксировались и в других городах региона. Так, в Екатеринбурге инженер перевел мошенникам 10,9 миллиона рублей после звонков «сотрудников ФСБ», которые убеждали его в необходимости защитить свои финансы.
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