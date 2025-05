Как на Западе и в мире отреагировали на капитуляцию Германии: ликование и опасения в газетах

Германия 8 мая подписала акт о безоговорочной капитуляции

08 мая 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жители калифорнийской Монровии после новости о капитуляции Германии собирались на улицах Фото: Wikipedia.org / Общественное достояние новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Мир замер в ликовании 8-9 мая 1945 года: Германия подписала акты о безоговорочной капитуляции в Реймсе и Берлине, завершив Вторую мировую войну в Европе. От Лондона до Москвы, от Нью-Йорка до Сиднея газеты запечатлели этот исторический момент. Улицы заполнили толпы, но за эйфорией скрывались тревоги о будущем. URA.RU представляет серию ключевых публикаций того времени. Великобритания: «Победа в Европе — триумф союзников» В Великобритании 8 мая 1945 года, объявленный Днем Победы в Европе (VE Day), стал национальным праздником. Толпы наводнили Трафальгарскую площадь, а газеты соревновались в громких заголовках. Репортажи после капитуляции Германии показывали эмоциональные сцены: люди обнимались, пели песни и устраивали парады Фото: Wikipedia.org / Общественное достояние «Победа в Европе будет объявлена сегодня. После почти шести лет войны, полных испытаний, лишений и неимоверных жертв, Великобритания вместе со своими союзниками празднует триумф над нацистской Германией, которая пала под объединенной мощью свободного мира», — писала газета The Times. Речь Уинстона Черчилля, процитированная в газете, отдавала дань уважения СССР: «Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества». Однако победа радовала не всех, британцы выражали беспокойство из-за экономических последствий. The Financial Times предупреждала о неопределенности: «Фондовой бирже предписано оставаться закрытой в этот день. Реакция рынков на победу остается неясной, так как инвесторы оценивают масштабы разрушений и перспективы восстановления». Издание подчеркивало: «Победа в Европе — это лишь первый шаг. Перед нами стоит грандиозная задача: восстановить разрушенные экономики, обеспечить мир и предотвратить повторение ужасов войны». Вечерние газеты, такие как London Evening Standard, первыми передали атмосферу праздника. Репортеры описывали сцены радости: флаги, танцы, импровизированные концерты. Управляющий редактор Дуг Уилс вспоминал: «Мы вышли на улицы Лондона с первыми новостями о VE Day. Город, столько лет живший под угрозой бомбежек, ожил в этот день, и мы гордились, что первыми донесли эту радость». США: «Победа наполовину» В Соединенных Штатах 7 мая 1945 года началась волна ликования, когда новость о капитуляции Германии просочилась в прессу раньше времени. Улицы Нью-Йорка и других городов заполнились людьми, но радость омрачалась мыслями о продолжающейся войне с Японией. «Германия капитулировала безоговорочно. Вчера, в 2:41 утра по центральноевропейскому времени, в штабе генерала Эйзенхауэра в Реймсе был подписан исторический акт, завершивший войну в Европе после пяти лет и восьми месяцев разрушений», — объявила The New York Times. Помимо газет, капитуляцию Германии активно освещали радиостанции и кинохроники Фото: Wikipedia.org / Общественное достояние Газета описывала настроения в стране: «Таймс-сквер заполнили толпы, но ликование было сдержанным. Американцы празднуют победу, но их мысли с солдатами, которые продолжают сражаться на Тихом океане». Президент Гарри Трумэн, процитированный изданием, подчеркивал незавершенность борьбы: «Это победа только наполовину. Мы должны завершить работу на Востоке, сокрушив Японию, чтобы обеспечить полный мир для всего человечества». Однако не все разделяли оптимизм. The Akron Beacon Journal из Огайо выражала смешанные чувства: «Победа в Европе! Нацистская Германия повержена, и союзные войска празднуют триумф, который казался невозможным в темные дни 1940 года». Редакционная статья добавляла: «Мир в Европе — это лишь начало. Нам предстоит восстановить разрушенный континент, помочь миллионам беженцев и предотвратить новые конфликты». В Калифорнии Monrovia News-Post передавала местный настрой: «Война в Европе окончена. Американские войска внесли решающий вклад в освобождение континента, но наша работа не завершена». Репортер отмечал: «Жители Монровии собрались на улицах, но их радость омрачена тревогой за сыновей и мужей, сражающихся в Тихом океане. Победа в Европе — это надежда, но не конец». Скандал с утечкой информации добавил драматизма. Репортер Associated Press Эдвард Кеннеди, сообщивший о капитуляции раньше времени, вызвал бурю в СМИ. The New York Times комментировала: «Преждевременное сообщение вызвало путаницу, но не умалило величия победы. Мир ждал этой новости, и она пришла, несмотря на все споры». Канада: «Гордость за освобождение Европы» В Канаде 8 мая 1945 года отмечали победу с парадами и церковными службами, но мысли о Тихоокеанском театре войны сдерживали эйфорию. Газеты прославляли вклад канадских войск в освобождение Европы. Несмотря на всеобщее ликование, газеты по всему миру подчёркивали, что победа в Европе — лишь этап Фото: Wikipedia.org / Общественное достояние «День, которого ждал весь мир, настал. Канадские войска внесли неоценимый вклад в освобождение Европы, сражаясь на полях Франции и Нидерландов», — писала The Globe and Mail. Репортажи описывали торжества: «Торонто и Оттава празднуют победу парадами и молебнами. Но канадцы помнят о солдатах, которые все еще сражаются на Дальнем Востоке. Наши войска помогли сокрушить нацизм, но война не окончена. Канаде предстоит продолжить борьбу за мир на Тихом океане». Газета также выражала надежду на будущее: «Победа в Европе открывает путь к восстановлению мира, но потребуются годы, чтобы залечить раны войны». Cколько публикаций было выпущено на Западе в то время Точное количество выпущенных материалов определить сложно из-за ограниченного доступа к архивам того времени. На основе исторических данных и оценок предполагается, что общее число газетных статей на эту тему составило около 10 000, а если учитывать все формы медиа, число может достигать десятков тысяч. В США, согласно данным Encyclopedia.com: Journalism, World War II, насчитывалось примерно 1679 ежедневных газет. Это число было вычислено на основе отчета Brookings Institution, который указывал 1200 газет на 100 миллионов населения, с учетом населения США в 139,9 миллиона в 1945 году. Для других западных стран, таких как Великобритания, Канада, Австралия и Франция, общее число ежедневных газет оценивается примерно в 420. Например, в Великобритании предположительно было около 100 ежедневных газет, в Канаде — 50, в Австралии — 20, во Франции — 50, а для других западноевропейских стран добавлено еще 200. Таким образом, общее число ежедневных газет на Западе составило около 2099. Помимо газет, капитуляция Германии активно освещалась через радио, новостные хроники и журналы. Радиосети, такие как BBC, NBC и CBS, вероятно, проводили множество передач, посвященных этому событию, но точное количество не поддается подсчету без доступа к архивам. Новостные хроники, показываемые в кинотеатрах, такие как Pathe News, также выпускали материалы, возможно, 5-10 выпусков, посвященных VE Day. Журналы, такие как Time, Life и Newsweek, публиковали специальные выпуски, что добавляет еще несколько сотен статей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

