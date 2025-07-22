В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов
В Москве задержаны 38 авиарейсов, четыре отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов столицы.
«Четыре авиарейса отменены и 38 задержаны в Москве. Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200-700 метров», — сообщает ТАСС/Москва.
По 18 рейсов задержано во Внуково и Шереметьево. В Жуковском и Домодедово отменено по два рейса, в последнем также задержано два рейса, сообщает RT.
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