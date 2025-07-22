22 июля 2025

Четыре авиарейса отменены и 38 задержаны в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов
В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов Фото:

В Москве задержаны 38 авиарейсов, четыре отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов столицы.

«Четыре авиарейса отменены и 38 задержаны в Москве. Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200-700 метров», — сообщает ТАСС/Москва.

По 18 рейсов задержано во Внуково и Шереметьево. В Жуковском и Домодедово отменено по два рейса, в последнем также задержано два рейса, сообщает RT.

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В Москве задержаны 38 авиарейсов, четыре отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов столицы. «Четыре авиарейса отменены и 38 задержаны в Москве. Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200-700 метров», — сообщает ТАСС/Москва. По 18 рейсов задержано во Внуково и Шереметьево. В Жуковском и Домодедово отменено по два рейса, в последнем также задержано два рейса, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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