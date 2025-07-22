В Госдуме объяснили, можно ли россиянам «подкинуть» экстремистский материал

Россиянам могут подкинуть экстремистский контент, и они могут случайно просмотреть его, если используют VPN. Однако наказание за такой неумышленный доступ к запрещенному контенту не предусмотрено. Об этом сообщил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с URA.RU.
«Такие случаи (подкидывания экстремистского контента, — прим. URA.RU) возможны, но Роскомнадзор будет с этим как-то бороться, но вопрос остается открытым. То есть любой гражданин, использующий ВПН, теоретически может получить доступ к этому запрещенному контенту», — сказал Андрей Свинцов. В качестве примера он привел случай, когда пользователю в соцсети присылается завлекающие видео, картинка или другой контент, а за этим следует сообщение: «Хочешь увидеть вторую серию? Перейди по ссылке». А при переходе по данной ссылке человек, использующий VPN, натыкается на запрещенный контент.
Депутат подчеркнул, что если человек случайно перешел по такой ссылке, то наказание, тем более — уголовное, для него не последует, и специально уведомлять правоохранительные органы о неумышленном доступе к экстремистскому контенту не потребуется. Он подчеркнул, что использование VPN и сама эта технология также не нарушают закон. При этом не все россияне, по словам Свинцова, используют технологии VPN, поэтому случайно перейти по ссылкам на запрещенные материалы также смогут не все.
Другой эксперт, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи и член комиссии ГД ФС РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев в беседе с URA.RU отметил, что «подкинуть» экстремистский материал нельзя, имея в виду то, что пользователь в любом случае не может его открыть. Это связано с тем, что весь такой контент уже заблокирован, отметил депутат. Перейти по ссылке на запрещенный материал случайно также нельзя по этим же причинам.
Так депутаты прокомментировали принятый Госдумой закон о штрафах от трех до пяти тысяч рублей за умышленный просмотр экстремистского контента. Также предусматриваются штрафы за рекламу VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам.
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