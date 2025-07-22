Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропорте Калуги

В аэропорту ввели ограничения ради безопасности полетов
В аэропорту Калуги временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Калуга... Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в официальном telegram-канале Кореняко.
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