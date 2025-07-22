22 июля 2025

Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропорте Калуги

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту ввели ограничения ради безопасности полетов
В аэропорту ввели ограничения ради безопасности полетов Фото:

В аэропорту Калуги временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуга... Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в официальном telegram-канале Кореняко.

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В аэропорту Калуги временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Калуга... Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в официальном telegram-канале Кореняко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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