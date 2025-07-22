НКБИ: россиянам стали чаще отказывать в ипотеке, чем одобрять ее

В июне текущего года российские банки отклонили более половины заявок на ипотеку. Доля отказов достигла 50,6%. Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные по заявкам, поданным в финансовые организации страны.
«Банки в нынешних условиях готовы кредитовать только наиболее надежных заемщиков — с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, отказы в льготной ипотеке растут из-за отмены комиссий для застройщиков и низкой маржинальности госпрограмм», — процитировал сведения НБКИ журнал Forbes.
При этом в мае 2025 года доля отказов по ипотеке составляла 45,7%. С января этот показатель планомерно снижался и был на уровне 51,8%.
Как сообщало URA.RU, ранее Банк России отмечал, что в первом квартале 2025 года объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился до 0,6 трлн рублей, а средний срок кредитования вырос почти до 26 лет из-за повышения стоимости жилья. При этом большинство новых ипотечных заемщиков по-прежнему составляют граждане от 20 до 40 лет.
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