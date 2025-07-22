22 июля 2025

Shot: в пригороде Ростова и Таганроге прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Звуки беспилотников и несколько взрывов слышали местные жители
Звуки беспилотников и несколько взрывов слышали местные жители Фото:

Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте.

«По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. По словам очевидцев, система ПВО сработала по украинским БПЛА типа „Лютый“. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте», — сообщает telegram-канал Shot.

Официальных данных пока нет. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в семи региона страны 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте. «По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. По словам очевидцев, система ПВО сработала по украинским БПЛА типа „Лютый“. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте», — сообщает telegram-канал Shot. Официальных данных пока нет. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в семи региона страны 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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