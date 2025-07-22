Shot: в пригороде Ростова и Таганроге прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте.
«По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. По словам очевидцев, система ПВО сработала по украинским БПЛА типа „Лютый“. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте», — сообщает telegram-канал Shot.
Официальных данных пока нет. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в семи региона страны 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.
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