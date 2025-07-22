22 июля 2025

«Коммерсант»: журналисты Baza покупали информацию, но она касалась спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналистов telegram-канала Baza обвиняют в получении информации у полицейских за взятки
Журналистов telegram-канала Baza обвиняют в получении информации у полицейских за взятки Фото:

Задержанные силовиками журналисты Baza покупали информацию о спорте и селебрити. Об этом сообщает «Коммерсант».

«По данным „Ъ“, журналисты, которых допросили, сообщили СКР, что приобретали информацию и видео за деньги. Но речь не шла о происшествиях, а о спортивных или светских событиях», — говорится в сообщении на сайте издания.

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова были задержаны в Москве по подозрению в получении служебной информации от сотрудников полиции за незаконное вознаграждение. После обыска Трифонова доставили на допрос в следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Одновременно силовики провели обыск в офисе Baza и также вызвали на допрос еще четырех работников редакции, среди которых была Татьяна Лукьянова.

По версии следствия, сотрудники полиции из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев предоставляли служебную информацию третьим лицам за денежное вознаграждение. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), затем его переквалифицировали на статью о даче и получении взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). После допросов троих сотрудников Baza отпустили, а Трифонов и Лукьянова остались под стражей. Адвокат главреда сообщил, что не смог сразу попасть к своему подзащитному, несмотря на наличие соглашения о защите.

Ожидается, что задержанные могут провести до двух суток в изоляторе временного содержания. Следствие намерено в ближайшее время решить вопрос о необходимости обращения в суд с ходатайством об их аресте. Ранее по аналогичному обвинению был арестован руководитель свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанные силовиками журналисты Baza покупали информацию о спорте и селебрити. Об этом сообщает «Коммерсант». «По данным „Ъ“, журналисты, которых допросили, сообщили СКР, что приобретали информацию и видео за деньги. Но речь не шла о происшествиях, а о спортивных или светских событиях», — говорится в сообщении на сайте издания. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова были задержаны в Москве по подозрению в получении служебной информации от сотрудников полиции за незаконное вознаграждение. После обыска Трифонова доставили на допрос в следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Одновременно силовики провели обыск в офисе Baza и также вызвали на допрос еще четырех работников редакции, среди которых была Татьяна Лукьянова. По версии следствия, сотрудники полиции из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев предоставляли служебную информацию третьим лицам за денежное вознаграждение. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), затем его переквалифицировали на статью о даче и получении взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). После допросов троих сотрудников Baza отпустили, а Трифонов и Лукьянова остались под стражей. Адвокат главреда сообщил, что не смог сразу попасть к своему подзащитному, несмотря на наличие соглашения о защите. Ожидается, что задержанные могут провести до двух суток в изоляторе временного содержания. Следствие намерено в ближайшее время решить вопрос о необходимости обращения в суд с ходатайством об их аресте. Ранее по аналогичному обвинению был арестован руководитель свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...