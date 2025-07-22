Spectator: Украина рискует попасть под санкции Евросоюза из-за ликвидации НАБУ

Евросоюз может ввести санкции против киевского режима в связи с сокращением полномочий в стране Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующий указ ранее подписал украинский президент страны Владимир Зеленский.
«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих западных спонсоров. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, местная независимая пресса и западные дипломаты предупреждали его [Зеленского], что принятие этого закона (о ликвидации антикоррупционных агентств — прим. URA.RU) может поставить под угрозу процесс вступления страны в ЕC, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям Евросоюза против Украины», — указано в материале британского издания Spectator.
URA.RU уже писало, что на Украине начались массовые протесты из-за решений по борцам с коррупцией. На улицу вместе с митингующими вышел мэр Киева Виталий Кличко. Источники в украинской политэлите уверены, что Зеленский подписал документ уже давно, пишет RT.
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