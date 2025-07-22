В «Ростехе» уличили американские Abrams в подражании российским танкам

Американские танки Abrams получат новые системы защиты, аналогичные российским «мангалам» и покрытию «Накидка». Об этом 22 июля сообщил исполнительный директор корпорации «Ростех» Олег Евтушенко на заседании в Госдуме, ссылаясь на данные о планах Пентагона.
«Недавно было сообщение, что США планируют усилить защиту своих „Абрамсов“, которые, по имеющимся данным, плохо себя показали на поле боя. По планам Пентагона, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов. По сути, спецпокрытие — это аналог нашей „Накидки“, дополнительная защита — аналог нашего набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие „мангала“, — заявил Евтушенко, слова приводит ТАСС. По его словам, зарубежные специалисты ранее скептически относились к российским новациям в области защиты бронетехники, включая решетки для противодействия дронам („мангалы“). Однако сейчас, отмечает топ-менеджер „Ростеха“, иностранные военные начали внедрять аналогичные решения.
Исполнительный директор «Ростеха» также подчеркнул, что российские танки максимально адаптированы к современным угрозам. Он сообщил, что бронемашины типа Т-90М «Прорыв» неоднократно выдерживали массовые атаки украинских беспилотников и сохраняли работоспособность после попадания десятков дронов.
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