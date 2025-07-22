Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода

В международном аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» 22 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Нижний Новгород („Стригино“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
В ночь на 22 июля российские силы противовоздушной обороны за два с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат, атаковавший сразу семь регионов страны. Под удар попали Брянская, Курская, Ростовская, Орловская, Калужская, Тульская и Липецкая области. На данный момент не уточняется, связано ли ограничение работы аэропорта с действиями беспилотников в соседних регионах.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атаками БПЛА и работой сил ПВО в российских регионах. Информация о возобновлении работы аэропорта будет обновляться по мере поступления новых данных.
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