Президент «ЮГК» возведет храм в честь медиков, погибших, спасая жизни в пандемию

Храм в память о медиках, умерших от коронавируса во время пандемии, возведут в Челябинске на средства президента ЮГК («Южуралзолото группа компаний») Константина Струкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. Объект появится на территории областной клинической больницы №3.
«Мы начинаем строительство храма в честь святого Евгения Боткина, лейб-медика Царской семьи, который остался верен Николаю II и православной вере до конца. А также в память южноуральских врачей, героически боровшихся с пандемией COVID-19 и отдавших свои жизни во время спецоперации», — сообщил на церемонии закладки храма митрополит Алексий.
Сдача объекта в Челябинске планируется через 18 месяцев, с чистовой отделкой и росписями интерьера. В церемонии закладки храма приняли участие губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Алексей Лошкин. В пресс-службе Троицкой епархии отметили, что ранее при поддержке и личном участии президента «ЮГК» Струкова в Пласте был воздвигнут храм великомученицы Варвары.
От коронавируса в Челябинской области умерло 54 медика. Идея увековечить память тех, кто отдал жизни спасая больных и до конца оставался на своем врачебном посту, принадлежит их коллегам и главврачу ОКБ №3 Михаилу Вербитскому. Не случайно, что храм возводится и в честь лейб-медика Евгения Боткина, который причислен РПЦ к лику святых. Он, как и современные погибшие во время пандемии и на СВО врачи до конца выполнял свой долг. После революции он отказался покинуть Романовых и оставался с ними и после ареста. Боткин был расстрелян с царской семьей 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
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