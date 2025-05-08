«Совершил невозможное»: паралимпиец Обыденнов поставил новый рекорд в честь Великой Победы

Паралимпиец Обыденнов установил рекорд при восхождении на Пик Победы
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Обыденнов затратил на восхождение суммарно 17 часов
Обыденнов затратил на восхождение суммарно 17 часов Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Паралимпиец Алексей Обыденнов установил новый рекорд в честь 80-летия Победы, преодолев за 14 часов и пять минут в движении набор высоты в почти 7500 метров, что соответствует высоте пика Победы в горной системе Тянь-Шань. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

«Восхождение к победе — Русский вызов» победно выполнен!!! Выполнение за 14 часов 5 минут в движении, 334 километра 7486 метров вертикального набора при необходимых 7439 метрах!!! Общее время [составило] 17 часов, старт в 5:20, финиш в 22:10!!!» — написал спортсмен в своем telegram-канале

Спортсмена поздравил мотоклуб «Ночные Волки», отметив, что установленный рекорд приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пик Победы в горном массиве Тянь-Шань был назван так в 1946 году в Советском Союзе в честь победы советского народа над фашизмом. Восхождение на эту вершину представляет собой крайне тяжелое испытание не только физически, но и морально, даже для хорошо подготовленных спортсменов, отмечают «Ночные волки». Старт был дан от стелы Севастополя, расположенной рядом с площадкой байк-шоу у горы Гасфорта, ранним утром 7 мая.

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Паралимпиец Алексей Обыденнов установил новый рекорд в честь 80-летия Победы, преодолев за 14 часов и пять минут в движении набор высоты в почти 7500 метров, что соответствует высоте пика Победы в горной системе Тянь-Шань. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях. «Восхождение к победе — Русский вызов» победно выполнен!!! Выполнение за 14 часов 5 минут в движении, 334 километра 7486 метров вертикального набора при необходимых 7439 метрах!!! Общее время [составило] 17 часов, старт в 5:20, финиш в 22:10!!!» — написал спортсмен в своем telegram-канале.  Спортсмена поздравил мотоклуб «Ночные Волки», отметив, что установленный рекорд приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пик Победы в горном массиве Тянь-Шань был назван так в 1946 году в Советском Союзе в честь победы советского народа над фашизмом. Восхождение на эту вершину представляет собой крайне тяжелое испытание не только физически, но и морально, даже для хорошо подготовленных спортсменов, отмечают «Ночные волки». Старт был дан от стелы Севастополя, расположенной рядом с площадкой байк-шоу у горы Гасфорта, ранним утром 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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