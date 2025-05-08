В Росавиации рассказали, когда решится проблема с рейсами Turkish Airlines

Росавиация: стабилизация рейсов Turkish Airlines ожидается в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация с рейсами Turkish Airlines восстановится в скором времени
Ситуация с рейсами Turkish Airlines восстановится в скором времени Фото:

В ближайшее время ожидается нормализация расписания рейсов зарубежных авиаперевозчиков, включая Turkish Airlines, после возникших задержек в аэропортах России. Об этом сообщила Росавиация.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там уточнили, что в связи с нормализацией ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Московского авиационного узла — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» — отменено ранее действовавшее уведомление (NOTAM), устанавливающее ограничения на использование аэропорта «Пулково» в качестве запасного аэродрома.

Ранее временные ограничения на прилет и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево привели к отменам и объединениям рейсов, а часть рейсов была задержана. Авиакомпания «Аэрофлот» предупреждала пассажиров о возможных изменениях в расписании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время ожидается нормализация расписания рейсов зарубежных авиаперевозчиков, включая Turkish Airlines, после возникших задержек в аэропортах России. Об этом сообщила Росавиация. «В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там уточнили, что в связи с нормализацией ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Московского авиационного узла — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» — отменено ранее действовавшее уведомление (NOTAM), устанавливающее ограничения на использование аэропорта «Пулково» в качестве запасного аэродрома. Ранее временные ограничения на прилет и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево привели к отменам и объединениям рейсов, а часть рейсов была задержана. Авиакомпания «Аэрофлот» предупреждала пассажиров о возможных изменениях в расписании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...