В Росавиации рассказали, когда решится проблема с рейсами Turkish Airlines

В ближайшее время ожидается нормализация расписания рейсов зарубежных авиаперевозчиков, включая Turkish Airlines, после возникших задержек в аэропортах России. Об этом сообщила Росавиация.
«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там уточнили, что в связи с нормализацией ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Московского авиационного узла — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» — отменено ранее действовавшее уведомление (NOTAM), устанавливающее ограничения на использование аэропорта «Пулково» в качестве запасного аэродрома.
Ранее временные ограничения на прилет и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево привели к отменам и объединениям рейсов, а часть рейсов была задержана. Авиакомпания «Аэрофлот» предупреждала пассажиров о возможных изменениях в расписании.
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