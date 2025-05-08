Ушаков счел, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Трампа и Путина

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Ушаков считает, что Россия и США планомерно идут к двусторонней встрече президентов
Ушаков считает, что Россия и США планомерно идут к двусторонней встрече президентов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва и Вашингтон постепенно подходят к двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

«Мне кажется, движемся все-таки», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину о том, движутся ли две страны к двусторонней встречи президентов. Их разговор опубликован в telegram-канале последнего.

Также Ушаков заявил, что Москва может разочаровывать официальные лица в Вашингтоне. По его словам, это также работает и в обратную сторону.

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Москва и Вашингтон постепенно подходят к двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. «Мне кажется, движемся все-таки», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину о том, движутся ли две страны к двусторонней встречи президентов. Их разговор опубликован в telegram-канале последнего. Также Ушаков заявил, что Москва может разочаровывать официальные лица в Вашингтоне. По его словам, это также работает и в обратную сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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