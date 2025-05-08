Ушаков счел, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Трампа и Путина

Москва и Вашингтон постепенно подходят к двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
«Мне кажется, движемся все-таки», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину о том, движутся ли две страны к двусторонней встречи президентов. Их разговор опубликован в telegram-канале последнего.
Также Ушаков заявил, что Москва может разочаровывать официальные лица в Вашингтоне. По его словам, это также работает и в обратную сторону.
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