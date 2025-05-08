Ушаков рассказал о взаимном разочаровании РФ и США друг в друге

Власти России могут разочаровывать официальные лица в Вашингтоне, но это работает и в обратную сторону. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно», — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину. Их разговор опубликован в telegram-канале последнего.
По словам помощника президента РФ, Москвы оценивает последние заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса как несущие конструктивный разряд. Ушаков уточнил, что публичные выступления официальных лиц из Вашингтона показывают понимание требований и целей Москвы.
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