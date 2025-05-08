Ушаков рассказал о взаимном разочаровании РФ и США друг в друге

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Несмотря на разочарования, США и Россия движутся к двусторонней встрече президентов, сказал Ушаков
Несмотря на разочарования, США и Россия движутся к двусторонней встрече президентов, сказал Ушаков Фото:
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Власти России могут разочаровывать официальные лица в Вашингтоне, но это работает и в обратную сторону. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно», — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину. Их разговор опубликован в telegram-канале последнего.

По словам помощника президента РФ, Москвы оценивает последние заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса как несущие конструктивный разряд. Ушаков уточнил, что публичные выступления официальных лиц из Вашингтона показывают понимание требований и целей Москвы.

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Власти России могут разочаровывать официальные лица в Вашингтоне, но это работает и в обратную сторону. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно», — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину. Их разговор опубликован в telegram-канале последнего. По словам помощника президента РФ, Москвы оценивает последние заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса как несущие конструктивный разряд. Ушаков уточнил, что публичные выступления официальных лиц из Вашингтона показывают понимание требований и целей Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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