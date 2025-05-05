Пермские хирурги спасли бойца, получившего тяжелое осколочное ранение на СВО

Пермские хирурги спасли бойца получившего тяжелое осколочное ранение на СВО
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Хирурги ГКБ имени Гринберга удалили межмышечную гематому (архивное фото)
Хирурги ГКБ имени Гринберга удалили межмышечную гематому (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми хирурги успешно провели сложную операцию участнику СВО. На фронте боец по имени Александр получил тяжелое минно-взрывное ранение. Один из осколков, застрявших в его теле, перебил самую крупную артерию. В результате чего и сформировалась ложная аневризма и огромная межмышечная гематома. Именно ее и  удалили врачи ГКБ имени Гринберга, сообщается на сайте краевого правительства.

«В бедре пациента остался осколок гранаты, который повредил бедренную артерию. Он спровоцировал образование крупной межмышечной гематомы. Это потенциально смертельное ранение — достаточно нескольких минут, чтобы произошла критическая кровопотеря. Но в случае с Александром удачно сложились обстоятельства — кровь стала накапливаться в межмышечном пространстве, образовав на внешней поверхности бедра „грушу“. Плюс ситуации в том, что организм не терял кровь, но опасность такой гематомы очевидна — в любой момент она могла разорваться, а кровотечение стать летальным», — пояснил хирург ГКБ им Гринберга Антон Бочкарев. 

Для спасения жизни пациента врачи приняли коллегиальное решение провести двухэтапную операцию: сначала с помощью эндоваскулярного вмешательства перекрыли поврежденную артерию, а затем удалили почти полуторалитровую гематому. В ходе хирургического вмешательства был извлечен один из осколков.

После успешного завершения операции Александра проконсультировал ортопед для последующего протезирования. В настоящее время военнослужащий продолжает проходить курс реабилитации в специализированном центре Пермского края с целью возвращения к полноценной жизни.

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В Перми хирурги успешно провели сложную операцию участнику СВО. На фронте боец по имени Александр получил тяжелое минно-взрывное ранение. Один из осколков, застрявших в его теле, перебил самую крупную артерию. В результате чего и сформировалась ложная аневризма и огромная межмышечная гематома. Именно ее и  удалили врачи ГКБ имени Гринберга, сообщается на сайте краевого правительства. «В бедре пациента остался осколок гранаты, который повредил бедренную артерию. Он спровоцировал образование крупной межмышечной гематомы. Это потенциально смертельное ранение — достаточно нескольких минут, чтобы произошла критическая кровопотеря. Но в случае с Александром удачно сложились обстоятельства — кровь стала накапливаться в межмышечном пространстве, образовав на внешней поверхности бедра „грушу“. Плюс ситуации в том, что организм не терял кровь, но опасность такой гематомы очевидна — в любой момент она могла разорваться, а кровотечение стать летальным», — пояснил хирург ГКБ им Гринберга Антон Бочкарев.  Для спасения жизни пациента врачи приняли коллегиальное решение провести двухэтапную операцию: сначала с помощью эндоваскулярного вмешательства перекрыли поврежденную артерию, а затем удалили почти полуторалитровую гематому. В ходе хирургического вмешательства был извлечен один из осколков. После успешного завершения операции Александра проконсультировал ортопед для последующего протезирования. В настоящее время военнослужащий продолжает проходить курс реабилитации в специализированном центре Пермского края с целью возвращения к полноценной жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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