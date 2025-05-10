Депутат Госдумы: мошенники начнут говорить голосом близкого человека

До конца текущего года каждый второй житель России может стать жертвой мошеннических атак с использованием дипфейков — голосовых сообщений и звонков от якобы их родственников. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков («Единая Россия»).
«Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года. Речь о голосовых сообщениях и видеокружках от якобы родственника», — рассказал Бурлаков в беседе с ТАСС.
По словам депутата, к концу текущего года ожидается, что начнут поступать телефонные звонки, в которых мошенники будут использовать технологии, позволяющие имитировать голос близких людей в режиме реального времени. Бурлаков порекомендовал семьям заранее договориться о специальном кодовом слове для противодействия мошенническим схемам.
Ранее бывший подполковник спецслужб и эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович заявил, что дипфейки, которые используются для мошенничества, крайне сложно распознать. Однако обратить внимание стоит на подергивания изображения, размытый фон и неестественные черты лица, передает RT.
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