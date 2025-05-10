Депутат Госдумы: мошенники начнут говорить голосом близкого человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники смогут сымитировать телефонный разговор с вашим родственником в режиме реального времени
Мошенники смогут сымитировать телефонный разговор с вашим родственником в режиме реального времени Фото:

До конца текущего года каждый второй житель России может стать жертвой мошеннических атак с использованием дипфейков — голосовых сообщений и звонков от якобы их родственников. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков («Единая Россия»). 

«Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года. Речь о голосовых сообщениях и видеокружках от якобы родственника», — рассказал Бурлаков в беседе с ТАСС.

По словам депутата, к концу текущего года ожидается, что начнут поступать телефонные звонки, в которых мошенники будут использовать технологии, позволяющие имитировать голос близких людей в режиме реального времени. Бурлаков порекомендовал семьям заранее договориться о специальном кодовом слове для противодействия мошенническим схемам.

Ранее бывший подполковник спецслужб и эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович заявил, что дипфейки, которые используются для мошенничества, крайне сложно распознать. Однако обратить внимание стоит на подергивания изображения, размытый фон и неестественные черты лица, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца текущего года каждый второй житель России может стать жертвой мошеннических атак с использованием дипфейков — голосовых сообщений и звонков от якобы их родственников. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков («Единая Россия»).  «Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года. Речь о голосовых сообщениях и видеокружках от якобы родственника», — рассказал Бурлаков в беседе с ТАСС. По словам депутата, к концу текущего года ожидается, что начнут поступать телефонные звонки, в которых мошенники будут использовать технологии, позволяющие имитировать голос близких людей в режиме реального времени. Бурлаков порекомендовал семьям заранее договориться о специальном кодовом слове для противодействия мошенническим схемам. Ранее бывший подполковник спецслужб и эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович заявил, что дипфейки, которые используются для мошенничества, крайне сложно распознать. Однако обратить внимание стоит на подергивания изображения, размытый фон и неестественные черты лица, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...