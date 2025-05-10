В аэропорту Сочи на 15 часов задержали рейс в Екатеринбург

В аэропорту Сочи задержался рейс U6-322 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург на 15 часов. Его перенесли с вечера 10 мая на утро 11 числа, сейчас пассажиры все еще ждут вылета, следует из онлайн-табло сочинской авиагавани.
Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 20:00 по местному времени, а прилететь в 23:30. Сейчас вылет борта намечен на 13:45 по времени города Сочи.
Пассажиров несколько раз садили в самолет, но перелет откладывался по техническим причинам. "По прибытии в аэропорт рейс задерживали с периодичностью 10 минут. Примерно в 21:50 нас посадили в самолет, мы просидели в самолете час. Затем капитан сообщил, что в связи с технической неполадкой мы возвращаемся в аэропорт. <...> Прибыли в аэропорт, сели в самолет в 9:40, продвинулись на 100 метров и остановились. Капитан объявил, что необходимо перезагрузить компьютеры, для этого обесточить самолет на 10 минут", — рассказала telegram-каналу "Инцидент Екатеринбург" одна из пассажирок. Всех ожидающих рейс располагали в отеле ночью, когда первый раз перенесли вылет. Также девушка отметила, что садить на другой рейс пассажиров не хотят.
В "Уральских авиалиниях" подтвердили, что задержки происходили из-за технических причин. "Пассажиры на время ожидания вылета были размещены в гостинице, обеспечены горячим питанием и напитками в соответствии с ФАП-82", — добавил авиаперевозчик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!