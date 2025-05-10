10 мая 2025

В аэропорту Сочи на 15 часов задержали рейс в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Сочи в Екатеринбург задерживается уже на 15 часов
Рейс из Сочи в Екатеринбург задерживается уже на 15 часов Фото:

В аэропорту Сочи задержался рейс U6-322 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург на 15 часов. Его перенесли с вечера 10 мая на утро 11 числа, сейчас пассажиры все еще ждут вылета, следует из онлайн-табло сочинской авиагавани.

Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 20:00 по местному времени, а прилететь в 23:30. Сейчас вылет борта намечен на 13:45 по времени города Сочи.

Пассажиров несколько раз садили в самолет, но перелет откладывался по техническим причинам. "По прибытии в аэропорт рейс задерживали с периодичностью 10 минут. Примерно в 21:50 нас посадили в самолет, мы просидели в самолете час. Затем капитан сообщил, что в связи с технической неполадкой мы возвращаемся в аэропорт. <...> Прибыли в аэропорт, сели в самолет в 9:40, продвинулись на 100 метров и остановились. Капитан объявил, что необходимо перезагрузить компьютеры, для этого обесточить самолет на 10 минут", — рассказала telegram-каналу "Инцидент Екатеринбург" одна из пассажирок. Всех ожидающих рейс располагали в отеле ночью, когда первый раз перенесли вылет. Также девушка отметила, что садить на другой рейс пассажиров не хотят.

В "Уральских авиалиниях" подтвердили, что задержки происходили из-за технических причин. "Пассажиры на время ожидания вылета были размещены в гостинице, обеспечены горячим питанием и напитками в соответствии с ФАП-82", — добавил авиаперевозчик.

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В аэропорту Сочи задержался рейс U6-322 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург на 15 часов. Его перенесли с вечера 10 мая на утро 11 числа, сейчас пассажиры все еще ждут вылета, следует из онлайн-табло сочинской авиагавани. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 20:00 по местному времени, а прилететь в 23:30. Сейчас вылет борта намечен на 13:45 по времени города Сочи. Пассажиров несколько раз садили в самолет, но перелет откладывался по техническим причинам. "По прибытии в аэропорт рейс задерживали с периодичностью 10 минут. Примерно в 21:50 нас посадили в самолет, мы просидели в самолете час. Затем капитан сообщил, что в связи с технической неполадкой мы возвращаемся в аэропорт. <...> Прибыли в аэропорт, сели в самолет в 9:40, продвинулись на 100 метров и остановились. Капитан объявил, что необходимо перезагрузить компьютеры, для этого обесточить самолет на 10 минут", — рассказала telegram-каналу "Инцидент Екатеринбург" одна из пассажирок. Всех ожидающих рейс располагали в отеле ночью, когда первый раз перенесли вылет. Также девушка отметила, что садить на другой рейс пассажиров не хотят. В "Уральских авиалиниях" подтвердили, что задержки происходили из-за технических причин. "Пассажиры на время ожидания вылета были размещены в гостинице, обеспечены горячим питанием и напитками в соответствии с ФАП-82", — добавил авиаперевозчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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