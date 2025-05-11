В лесах Кунгурского округа фотоловушка запечатлела молодого бурого медведя — хищник с любопытством изучал камеру, не подозревая, что стал «звездой» кадра. Видео размещено в местном паблике в соцсети «Вконтакте».
«Медведь в лесу Кунгурского округа», — написал автор поста. На кадрах видно, как медведь просто поправил как нужно камеру, чтобы снимала с нужного ракурса.
По данным мониторинга охотничьих ресурсов, на начало весны 2025 года на территории Пермского края обитало 7872 медведей. Весенняя охота на бурого медведя разрешена до 31 мая.
Экологи рекомендуют шумно себя вести в лесу, стараться ходить группами, избегать зарослей и густых кустов, чтобы избежать встречи с медведям. Также специалисты советуют не оставлять после себя пищевые отходы.
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