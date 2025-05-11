В Нижнем Тагиле произошло кровавое убийство

Арестован мужчина, убивший сожительницу в Нижнем Тагиле

12 мая 2025 в 11:09 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в ночь на 9 мая (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который убил сожительницу в ночь на 9 мая. Ему избрана мера пресечения, сказали URA.RU в Тагилстроевском райсуде. По данным инстанции, обвиняемого зовут Андрей Ф. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийство произошло во время конфликта. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Андрей помещен под стражу до 8 июля», — уточнили в суде. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который убил сожительницу в ночь на 9 мая. Ему избрана мера пресечения, сказали URA.RU в Тагилстроевском райсуде. По данным инстанции, обвиняемого зовут Андрей Ф. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийство произошло во время конфликта. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Андрей помещен под стражу до 8 июля», — уточнили в суде. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.