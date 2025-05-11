11 мая 2025

В Нижнем Тагиле произошло кровавое убийство

Арестован мужчина, убивший сожительницу в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло в ночь на 9 мая (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который убил сожительницу в ночь на 9 мая. Ему избрана мера пресечения, сказали URA.RU в Тагилстроевском райсуде.

По данным инстанции, обвиняемого зовут Андрей Ф. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Убийство произошло во время конфликта. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Андрей помещен под стражу до 8 июля», — уточнили в суде.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который убил сожительницу в ночь на 9 мая. Ему избрана мера пресечения, сказали URA.RU в Тагилстроевском райсуде. По данным инстанции, обвиняемого зовут Андрей Ф. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийство произошло во время конфликта. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Андрей помещен под стражу до 8 июля», — уточнили в суде. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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